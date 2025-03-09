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الرياضة

4 أندية إنجليزية تستعد للموسم الجديد في أميركا

4 أندية إنجليزية تستعد للموسم الجديد في أميركا
9 مارس 2025 22:54

 
لندن (أ ب)

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تخوض أندية بورنموث وإيفرتون ومانشستر يونايتد ووستهام يونايتد مباريات استعدادية في أميركا، لموسم 2026-2025 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتخوض تلك الفرق ثلاث مباريات هذا الصيف في استعداداتها للموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وجاء الإعلان عن ذلك في فترة ما بين شوطي مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، وذلك عبر قنوات «إن بي سي» و«بيكوك أند تيلموندو».
وتنطلق المباريات 26 يوليو في ملعب «ميتلايف» في شرق روثفورد، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026، حيث يلعب إيفرتون مع بورنموث، فيما يواجه مانشستر يونايتد فريق وستهام، ويوم 30 من الشهر ذاته في شيكاغو، يلعب وستهام مع إيفرتون، فيما يلعب مانشستر يونايتد مع بورنموث.
وتنتهي المباريات في أتالانتا، وبالتحديد في ملعب «مرسيدس بنز» يوم الثالث من أغسطس المقبل، حيث يواجه بورنموث فريق وستهام، ويلعب مانشستر يونايتد مع إيفرتون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أميركا
بورنموث
إيفرتون
مانشستر يونايتد
وستهام
أرسنال
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