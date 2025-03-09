أينتراخت فرانكفورت.. «حلقة جديدة» من «مسلسل السقوط»

برلين (أ ف ب)



أهدر الفرنسي أوجو إيكيتيكي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليتواصل مسلسل سقوط أينتراخت فرانكفورت بخسارته المفاجئة أمام ضيفه أونيون برلين 1-2، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفرط فرانكفورت بتقدمه عبر البلجيكي ميتشي باتشواي (13)، ليتلقى هدفين في الشوط الثاني عبر النمساوي ليوبولد كويرفيلد (62) والكوري الجنوبي جيونج وو-يونج (78).

واحتسب الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» ركلة جزاء لمصلحة فرانكفورت في الوقت القاتل، بعد لمسة يد من الهولندي دانيليو دويكي، لكن إيكيتيكي أضاعها مهدراً فرصة الخروج بنقطة.

وأهدر فرانكفورت فرصة العودة إلى المركز الثالث الذي احتله لفترة طويلة من الموسم، وبقي رابعاً بعد أن تجمد رصيده عند 42 نقطة بفارق نقطتين عن ماينز المتقدم على حسابه، بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1.

في المقابل، عزز أونيون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، متقدماً بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

وتواصل تراجع فرانكفورت اللافت منذ رحيل المهاجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير، وهذه الخسارة هي الثالثة تواليا للفريق في الدوري، كما أنه فاز مرتين في آخر ثماني مباريات له في الدوري منذ رحيل المصري.

وقال قائد فرانكفورت كيفن تراب بعد اللقاء لشبكة «دازن»: «لم نقم بأي شيء في الشوط الثاني. يمكننا أن نلوم أنفسنا فقط».

وانتزع فرانكفورت التقدم بعد 13 دقيقة فقط عبر مهاجم تشيلسي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند السابق باتشواي، حيث أحرز الأخير هدفه الأول منذ انضمامه إلى الفريق في فبراير.

وهيمن أصحاب الأرض على الشوط الأول، لكنهم عجزوا عن تعزيز تقدمهم، ليدفعوا الثمن في الدقيقة الـ62 عندما عادل كويرفيلد النتيجة للضيوف من كرة رأسية.

وانتزع أونيون الذي كان قد خسر سبع من مبارياته الثماني الأخيرة خارج أرضه في الدوري، التقدم عندما قام وو-يونج بمجهود كبير من كرة مرتدة متجاوزاً مساحة لا تقل عن 20 متراً قبل أن يسدد في المرمى (78).

وتعادل هوفنهايم أمام ضيفه المتعثر هايدنهايم متذيل الترتيب 1-1.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما بقي هايدنهايم في قاع الترتيب بـ 16 نقطة.