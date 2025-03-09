ستراسبورج يعزز الأمل في «التأهل القاري»



لوهافر (أ ف ب)

تقدم ستراسبورج إلى المركز السادس المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليج»، مؤقتاً، بفوزه على مضيفه نانت بهدف ضمن المرحلة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين ستراسبورج بفوزه إلى هدف فيليكس ليماريشال (79)، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس.

وهذا الفوز هو الثاني توالياً لستراسبورج في «ليج 1»، كما أنه لم يخسر في المباريات الخمس الأخيرة (4 انتصارات وتعادل).

من جهة أخرى، عزز بريست آماله باحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية بفوزه على ضيفه أنجيه 2-0.

وسجل السنغالي عبدالله سيما (19) ورومان فيفر (60) هدفي بريست الذي بات في رصيده 36 نقطة في المركز التاسع.

وفاز أوكسير على مضيفه رينس 2-0، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق 9 نقاط عن رينس الخامس عشر.

كما تعادل لوهافر وضيفه سانت إتيان المتعثران 1-1، وبقي لوهافر في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن سانت إتيان السابع عشر، حيث يصارع الفريقان للهروب من منطقة الهبوط.