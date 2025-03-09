«بوفون الصغير» يظهر في «الدرجة الثانية»



روما (أ ف ب)

خاض لويس بوفون، النجل الأكبر للحارس الأسطوري السابق ليوفنتوس وإيطاليا جانلويجي بوفون، أول مباراة له في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم مع فريق بيزا في سن الـ17.

ودخل لويس الذي يلعب في مركز الجناح، في الدقيقة 84 من المباراة التي خسرها فريقه أمام سبيتسيا 2-3 في المرحلة التاسعة والعشرين.

وعلى الرغم من الخسارة، حافظ بيزا الذي يقوده نجم يوفنتوس وميلان السابق فيليبو إنزاجي، على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى الدرجة الأولى.

وأثار لويس بوفون الذي سجل ستة أهداف في عشرين مباراة مع الفريق الرديف لبيزا، اهتمام وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

وُلد في تورينو، لكنه اختار تمثيل التشيك، بلد والدته، حيث استدعيَ في نهاية فبراير للانضمام إلى منتخب تحت 18 عاماً.

كان جانلويجي بوفون أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا في أغسطس 2023، بعدما ودع المنتخب الإيطالي في أواخر 2017.

تُوّج مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006، وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس، كما أنه يُعدّ أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى «657».