الإثنين 10 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بوفون الصغير» يظهر في «الدرجة الثانية»

«بوفون الصغير» يظهر في «الدرجة الثانية»
9 مارس 2025 23:47

 
روما (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أتالانتا يكتسح يوفنتوس بـ«رباعية»
روما يواصل التقدم في إيطاليا

خاض لويس بوفون، النجل الأكبر للحارس الأسطوري السابق ليوفنتوس وإيطاليا جانلويجي بوفون، أول مباراة له في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم مع فريق بيزا في سن الـ17.
ودخل لويس الذي يلعب في مركز الجناح، في الدقيقة 84 من المباراة التي خسرها فريقه أمام سبيتسيا 2-3 في المرحلة التاسعة والعشرين.
وعلى الرغم من الخسارة، حافظ بيزا الذي يقوده نجم يوفنتوس وميلان السابق فيليبو إنزاجي، على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى الدرجة الأولى.
وأثار لويس بوفون الذي سجل ستة أهداف في عشرين مباراة مع الفريق الرديف لبيزا، اهتمام وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.
وُلد في تورينو، لكنه اختار تمثيل التشيك، بلد والدته، حيث استدعيَ في نهاية فبراير للانضمام إلى منتخب تحت 18 عاماً.
كان جانلويجي بوفون أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا في أغسطس 2023، بعدما ودع المنتخب الإيطالي في أواخر 2017.
تُوّج مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006، وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس، كما أنه يُعدّ أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى «657».

الدوري الإيطالي
بوفون
يوفنتوس
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
اليوم 02:15
خلال توزيع المساعدات الإنسانية تلبية لاحتياجات النازحين خلال شهر رمضان المبارك (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات أهالي غزة خلال رمضان
اليوم 02:15
أحد العاملين يتفحص قاعة الاجتماعات قبيل انتخاب زعيم جديد لـ«الحزب الليبرالي» الكندي في أوتاوا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
اليوم 02:15
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©