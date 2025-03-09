بلباو.. «النزيف» يستمر في «الليجا»

مدريد (د ب أ)



تعادل أتلتيك بلباو أمام ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم مايوركا بهدف أنطونيو أريناس في الدقيقة 56، وأدرك الفريق الباسكي التعادل بهدف نيكولاس وليامز في الدقيقة 58.

وواصل بلباو نزيف النقاط بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، ليبقى في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

أما مايوركا، فبقى في المركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد ثلاثة تعادلات متتالية في الجولات الأخيرة.

وفاز ريال بيتيس على ضيفه لاس بالماس بهدف سجله دييجو يورينتي في الدقيقة 65، وتأثر لاس بالماس بالنقص العددي، بعد طرد لاعبه داريو إيسوجو في الدقيقة 61، ليتلقى خسارته رقم 15 في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد لاس بالماس عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي.