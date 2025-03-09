«الإمبراطور» يحشد «القوة الضاربة» أمام السد

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل الوصل «مباراة مصيرية» من «العيار الثقيل» أمام مضيفه السد القطري، في الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، وانتهت «موقعة الذهاب» بالتعادل 1-1 على استاد زعبيل في دبي. ويتسلح «الإمبراطور» بجاهزية «الثلاثي الهجومي» الأكثر تأثيراً، جواو بيدرو، علي صالح، وفابيو ليما، بعدما عمد الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش على علاج السلبيات التي ظهرت في لقاء الذهاب، خاصة إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، وشدد على ضرورة التركيز في اللمسة الأخيرة، حيث شكل بيدرو وليما وعلي صالح، خطورة كبيرة على مرمى السد واستطاعوا اختراق دفاعات الفريق القطري في أكثر من مناسبة، وأضاعوا 3 فرص محققة للتهديف، فضلاً عن نجاح «الأصفر» في توجيه 9 تسديدات على المرمى من أصل 18 تسديدة في المباراة، وأيضاً الضغط على السد بصورة إيجابية، خاصة عبر القادمين من الخلف لتشكيل الزيادة العددية في الهجوم، خاصة خيمنيز وأليكسيس بيريز وسياكا وجوناتاس الذي شارك في جزء من المباراة.

وتكتسب المواجهة المرتقبة اليوم أهمية خاصة، لأنها فرصة سانحة للوصل، لحصد نتيجة إيجابية، وحسم بطاقة التأهل إلى «دور الثمانية»، والذي يقام بطريقة «البطولة المجمعة» في السعودية حتى النهائي، وتمسك الجهاز الفني بالروح القتالية للاعبين، وشدد على أهمية الأداء بثقة خارج الملعب، خاصة أن الفريق استطاع أن يحصد الفوز 3 مرات في دور المجموعات خارج ملعبه، بالإضافة إلى نجاح الفريق في الفوز على حساب السد في بطولة «السوبر الإماراتي» القطري بالدوحة، ويسعى الجهاز الفني واللاعبون لاستدعاء حالة الثقة انطلاقاً من التفوق في المباراة تحديداً.

لجأ ميلوش إلى تحليل مباراة الذهاب، بالإضافة إلى أسلوب لعب السد في ملعبه للقاء السوبر الإماراتي القطري، حيث يمتاز المنافس بالتحول الهجومي السريع عند قطع الكرات، وشن الهجمات المرتدة على مرمى المنافسين، ونفذ ذلك أمام الوصل في أكثر من مرة، وبالتالي يتطلب مواجهة ذلك الأسلوب تقارب خطوط لعب «الإمبراطور»، وسرعة نقل الكرات ومواجهة انطلاقات مفاتيح اللعب لفريق السد من وسط الملعب، ويملك المنافس لاعبين أصحاب مهارة، خاصة أكرم عفيف، أوتافيو، عبد الله اليزيدي، وموخيكا.

وعن مشوار الوصل في البطولة حتى الآن، فقد انتزع الفوز في 3 مباريات خلال مرحلة الدوري، وتعادل مرتين، وخسر 3 مباريات، وسجل 8 أهداف، مقابل استقبال 12 هدفاً في مرماه، كما يمتاز «الإمبراطور» بتنوع الخيارات الهجومية، حيث قام 9 لاعبين بتسجيل أهداف الفريق في البطولة القارية، بينما يعد فابيو ليما الوحيد الذي أحرز هدفين.