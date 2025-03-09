13 لاعباً في التدريب الأول لـ «الأبيض»



دبي (الاتحاد)



أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أولى تدريباته، في معسكره الحالي المقام في منطقة جبل علي، استعداداً لمباراتي إيران وكوريا الشمالية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

شهد المران الأول مشاركة 13 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، يحيى نادر، عبدالله رمضان، عصام فايز، سلطان عادل وبرونو أوليفيرا.

وتكتمل صفوف «الأبيض» يوم 14 مارس، بانضمام لاعبي أندية شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر إلى المعسكر، بعد ختام مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات الآسيوية والخليجية.