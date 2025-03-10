ليون يشعل معركة «أبطال أوروبا»



لوهافر (أ ف ب)



حقق ليون فوزاً ثميناً ومتأخراً خارج الديار على نيس الثالث 2-0، ضمن المرحلة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل ريان الشرقي (78)، والغاني أرنست نواماه (83) هدفي ليون الذي استعاد المركز السادس الذي خسره لوقت قصير لمصلحة ستراسبورج، برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين فقط عن موناكو الرابع، وأربع نقاط عن نيس نفسه صاحب المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وبعد أربعة انتصارات متتالية، مُني نيس بهزيمته الأولى في الدوري المحلي، فيما حقق ليون فوزه الثاني توالياً.

وواصل ستراسبورج سعيه للتأهل إلى إحدى المسابقات القارية بفوزه على مضيفه نانت بهدف.

ويدين ستراسبورج بفوزه إلى هدف فيليكس ليماريشال (79)، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين عن ليون السادس (المركز المؤهل إلى مسابقة كونفرنس ليج).

وهذا الفوز هو الثاني توالياً لستراسبورج في «ليج 1»، كما أنه لم يخسر في المباريات الخمس الأخيرة (4 انتصارات وتعادل).

من جهة أخرى، عزز بريست آماله باحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية، بفوزه على ضيفه أنجيه 2-0.

وسجل السنغالي عبدالله سيما (19)، ورومان فيفر (60) هدفي بريست الذي بات في رصيده 36 نقطة في المركز التاسع.

وفاز أوكسير على مضيفه رينس 2-0، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 9 نقاط عن رينس الخامس عشر.

كما تعادل لوهافر وضيفه سانت إتيان المتعثران 1-1،وبقي لوهافر في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن سانت إتيان السابع عشر، حيث يصارع الفريقان للهروب من منطقة الهبوط.