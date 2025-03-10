الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون يشعل معركة «أبطال أوروبا»

ليون يشعل معركة «أبطال أوروبا»
10 مارس 2025 11:00


لوهافر (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
10 آلاف محاكاة.. الكمبيوتر يتوقع نتيجة ليفربول وسان جيرمان!
إنزاجي يحتفل بالمئوية الثانية أمام فينورد ويحلم بـ«الثلاثية التاريخية»


حقق ليون فوزاً ثميناً ومتأخراً خارج الديار على نيس الثالث 2-0، ضمن المرحلة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل ريان الشرقي (78)، والغاني أرنست نواماه (83) هدفي ليون الذي استعاد المركز السادس الذي خسره لوقت قصير لمصلحة ستراسبورج، برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين فقط عن موناكو الرابع، وأربع نقاط عن نيس نفسه صاحب المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
وبعد أربعة انتصارات متتالية، مُني نيس بهزيمته الأولى في الدوري المحلي، فيما حقق ليون فوزه الثاني توالياً.
وواصل ستراسبورج سعيه للتأهل إلى إحدى المسابقات القارية بفوزه على مضيفه نانت بهدف.
ويدين ستراسبورج بفوزه إلى هدف فيليكس ليماريشال (79)، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين عن ليون السادس (المركز المؤهل إلى مسابقة كونفرنس ليج).
وهذا الفوز هو الثاني توالياً لستراسبورج في «ليج 1»، كما أنه لم يخسر في المباريات الخمس الأخيرة (4 انتصارات وتعادل).
من جهة أخرى، عزز بريست آماله باحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية، بفوزه على ضيفه أنجيه 2-0.
وسجل السنغالي عبدالله سيما (19)، ورومان فيفر (60) هدفي بريست الذي بات في رصيده 36 نقطة في المركز التاسع.
وفاز أوكسير على مضيفه رينس 2-0، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 9 نقاط عن رينس الخامس عشر.
كما تعادل لوهافر وضيفه سانت إتيان المتعثران 1-1،وبقي لوهافر في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن سانت إتيان السابع عشر، حيث يصارع الفريقان للهروب من منطقة الهبوط.

الدوري الفرنسي
ليون
ستراسبورج
دوري أبطال أوروبا
موناكو
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
اليوم 15:45
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
الترفيه
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©