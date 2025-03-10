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الرياضة

شفيونتيك تنهي المهمة في 65 دقيقة

شفيونتيك تنهي المهمة في 65 دقيقة
10 مارس 2025 11:13

 
أنديان ويلز (أ ف ب)

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بلغت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً، وحاملة اللقب الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز للألف نقطة للسيدات في التنس، بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-0 و6-2 في الدور الثالث.
ولم تكن شفيونتيك حاملة اللقب في نسختي 2022 و2024 بحاجة لأكثر من 65 دقيقة، من أجل حسم مواجهتها مع منافستها الأوكرانية المصنّفة الـ46 عالمياً.
وقالت شفيونتيك بعد المباراة: «من الصعب دائما أن تنهي مباراة مماثلة، لكنني سعيدة بأنني رفعت مستوى الجدية لدي في الشوط الأخير، وحسمت المباراة بثقة، لأنها بالتأكيد كانت مباراة كبيرة».
وأضافت: «سيطرت على المباراة من البداية لذا أنا سعيدة بالأداء بالتأكيد».
ولم تواجه اللاعبة البولندية أي نقطة لخسارة إرسالها لتتابع هيمنتها، بعد أن خسرت أربعة أشواط فقط في مباراتين بإنديان ويلز، كما أنها لم تخسر أي مجموعة في هذه المنافسات منذ خروجها من نصف النهائي عام 2023.
وتلتقي البولندية في الدور الثالث الفائزة بين التشيكيتين كارولينا موخوفا (15)، وكاتيرينا سينياكوفا (59).
ولدى الرجال، تأهل الهولندي تالون خريكسبور (43) إلى ثمن النهائي بتغلبه على الفرنسي مبيتشي بيريكار بنتيجة 7-6 و6-3.
وكان خريكسبور فاجأ نظيره الألماني ألكسندر زفيريف الثاني، وأقصاه من الدور الثاني.
كما بلغ الأميركي تومي بول (10) الدور نفسه بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و7-5.

التنس
أميركا
إنديان ويلز
إيجا شفيونتيك
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