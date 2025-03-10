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الرياضة

إنتر ميامي يتوهج في غياب ميسي!

إنتر ميامي يتوهج في غياب ميسي!
10 مارس 2025 11:22

نيويورك (د ب أ)

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انتزع إنتر ميامي فوزاً صعباً أمام ضيفه شارلوت 1- صفر، ضمن الجولة الثالثة بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.
بدأ إنتر ميامي اللقاء بنجومه المخضرمين جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز في التشكيل الأساسي، بينما جلس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء.
ويغيب ميسي عن صفوف فريقه منذ المساهمة في الفوز على كانساس سيتي في 25 فبراير الماضي، لإراحته من الإجهاد بقرار من خافيير ماسكيرانو المدير الفني للفريق.
وحقق الفريق الأميركي فوزه الثالث على التوالي في جميع المسابقات من دون ليونيل ميسي، بعدما تغلب على هيوستن بنتيجة 4-1 في الدوري، والفوز بثنائية أمام كافالير في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس كونكاكاف، بينما تقام مباراة العودة 13 مارس الجاري.
وزادت الأمور تعقيداً على إنتر ميامي، بعد طرد الحارس أوسكار أوستاري في الدقيقة 38، بعدما منع فرصة انفراد تام بعرقلة الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم شارلوت، ليكمل ميامي اللقاء بحارسه البديل روكو ريوس.
وسجل إنتر ميامي هدفه الوحيد بعد مرور 17 ثانية فقط من انطلاقة الشوط الثاني بتسديدة للاعبه الأرجنتيني تاديو أليندي، بعد تمريرة من المخضرم لويس سواريز.
وأحرز أليندي هدفه الرابع بقميص إنتر ميامي في أول أربع مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات، ليواصل التوهج منذ قدومه من سيلتا فيجو الإسباني.
أما الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز فأسهم في 7 أهداف في 6 مباريات مع إنتر ميامي بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 3 أهداف، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.
رفع إنتر ميامي رصيده بهذا الفوز الصعب إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد شارلوت عند 4 نقاط بعدما تلقى خسارته الأولى.

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
سيرجيو بوسكتس
لويس سواريز
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