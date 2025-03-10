أنشيلوتي: أتفهم عدم شعور جماهير ريال مدريد بالمتعة



مدريد (د ب أ)



أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب رايو فاييكانو 2-1، ضمن «الجولة 27» من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الملكي بعد المباراة: «نشعر بحالة جيدة حقاً، لأننا حققنا هدفنا، وهو النقاط الثلاث، في الشوط الأول كان أداؤنا يستحق أن نتقدم 3- صفر، لكن أنهينا الشوط متقدمين 2-1، في الشوط الثاني كانت لدينا فرصتان، ربما تمريرة مبابي، أو فرصة تسجيل الهدف الثالث لفيني».

وأضاف: «كانت النتيجة 2-1 في الدقيقة 75، وكان علينا فعل شيء واحد، وهو الدفاع بشكل جيد لتجنب المشاكل، لقد دافعنا بشكل جيد، لكنني أتفهم عدم شعور الجماهير بالمتعة في آخر جزء بالمباراة».

وتابع أنشيلوتي: «يجب أن نضع بعين الاعتبار أن العديد من الفرق التي لعبت في دوري أبطال أوروبا، كانت تعاني، فقد عانى إنتر ميلان أمام مونزا، وليفربول أمام ساوثهامبتون، وخسر ليفركوزن وكذلك البايرن، من الصعب أن تستعد لتلك النوعية من المباريات، خاصة أمام فريق مثل رايو، وهو فرق يقاتل ويلعب بقوة كبيرة، وأكرر الشوط الأول كان جيداً للغاية».

وبحديثه عن لوكا مورديتش لاعب الفريق، قال أنشيلوتي: «سيتعافى مودريتش، لقد أنهى المباراة بشكل جيد، أعتقد أن الجميع سيتعافى بشكل جيد، نأمل في أن يشفى روديجير من الإنفلونزا، وكذلك كورتوا».

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.