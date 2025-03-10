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الرياضة

ماريسكا: «البريميرليج» ليس «بلايستيشن»!

ماريسكا: «البريميرليج» ليس «بلايستيشن»!
10 مارس 2025 11:30


لندن (د ب أ)

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دافع إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي عن أداء فريقه، بعد الفوز 1-صفر بصعوبة على ليستر سيتي، مضيفاً أن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليست مثل ألعاب الفيديو «بلايستيشن».
كان ماريسكا في دافع في أوقات سابقة عن أسلوبه في اللعب الذي يميل للاستحواذ أكثر من الاعتماد على المرتدات السريعة، ما أثار استياء الجماهير، بعد تفويت الفرصة لاستغلال المرتدات، خلال مواجهة ليستر، من أجل إبطاء إيقاع المباراة.
وقال ماريسكا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «يجب أن يفهم الناس أن هذه هي طريقتنا وأسلوبنا في اللعب الذي نخوض به المباريات».
وأضاف المدرب الإيطالي: «عندما يصنع فريق عدد الفرص التي صنعناها في المباراة يجب أن تكون سعيداً، فاللقاء لم يكن سهلاً، ليستر سيتي حافظ على التعادل السلبي لمدة 83 دقيقة أمام أرسنال، وكرر نفس الشيء في مباراته أمام مانشستر سيتي».
وتابع: «كرة القدم ليست سهلة أو مثل البلايستيشن، والفوز لا يتحقق بسهولة، بل كل مباراة صعبة، وأرى أن أداء لاعبي فريقي في المباراة كان رائعاً».
وشدد ماريسكا: «نحتاج أيضاً لدعم جماهيرنا في المباريات التي ستقام على ملعبنا، لنحقق هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا».
وأصيبت جماهير تشيلسي بالإحباط أيضاً، بعد إهدار كول بالمر نجم الفريق ركلة جزاء في الشوط الأول، تصدى لها مادس هيرمانسن حارس ليستر سيتي.
واستمر صيام بالمر عن هز الشباك في 8 مباريات متتالية، علماً أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية آخر يومين بسبب وعكة صحية.
وأوضح ماريسكا: «بالمر لم يتدرب، ولم يكن بحالة جيدة، لكنه استيقظ صباح يوم المباراة، وأكد رغبته في المشاركة، ليساعد الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا».
وواصل مدرب تشيلسي: «لقد كانت حالة بالمر سيئة في آخر 48 ساعة بسبب إصابته بالحمى، لكنه أصر على المشاركة في المباراة، وهي إشارة تعبر عن الرغبة القوية للاعبين في وضع النادي بالمكانة التي يستحقها».
وخطف تشيلسي نقاط الفوز بهدف من تسديدة قوية للاعبه الإسباني مارك كوكوريا، ليقفز للمركز الرابع فوق مانشستر سيتي، وذلك قبل أن يخوض مباراتي «ديربي» في الجولتين القادمتين أمام أرسنال وتوتنهام.
أما ليستر سيتي فتواصلت معاناته بعد خسارته رقم 12 في آخر 13 جولة ببطولة الدوري، وتفصله ست نقاط فقط عن منطقة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ليستر سيتي
إنزو ماريسكا
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