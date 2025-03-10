«جودو الإمارات» يضيف 25 نقطة في «سباق الأولمبياد»

أبوظبي (الاتحاد)



أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو بالنتائج الإيجابية للمنتخب في بطولة الجائزة الكبرى بالنمسا، مؤكداً أن إضافة 25 نقطة إلى رصيده تأتي ضمن برنامج الإعداد والتأهل إلى أولمبياد «لوس أنجلوس 2028» يعد مكسباً كبيراً لـ «جودو الإمارات» الذي أصبح ممثلاً للجودو العربي في البطولات الكبرى، تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وأضاف: «مجلس إدارة الاتحاد حريص على توفير فرص الاحتكاك لمختلف فئات المنتخبات، بهدف مواصلة الظهور في الدورات الأولمبية، حيث تعتبر المشاركة المقبلة هي السادسة من عمر الاتحاد الذي احتفل مؤخراً بمرور 25 عاماً على تأسيسه.

وقال محمد بن ثعلوب: إن المشاركة في «تبليسي جراند سلام» التي يستضيفها الاتحاد الجورجي، من 21 إلى 23 مارس الحالي، من ضمن المحطات المهمة لـ «جودو الإمارات»، وأتمنى التوفيق لبعثة المنتخب الذي يصل إلى تبليسي الجورجية اليوم، لإقامة معسكر قصير قبل انطلاقة البطولة التي تشهد مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 52 دولة.

وقدم محمد بن ثعلوب التهنئة إلى الاتحاد الياباني، بمناسبة المحافظة على صدارته التصنيف العام على مستوى العالم، بعد فوزه ببطولة النمسا، متمنياً استمرار التعاون معه، تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد الإمارات والجامعة اليابانية منذ سنوات، وأفرزت العديد من الإيجابيات للطرفين.