751 طالباً وطالبة يشاركون في المرحلة الأولى من برنامج فارس أبوظبي

اختتم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، المرحلة الأولى من برنامج "فارس أبوظبي"، الذي ينظمه النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والذي شمل زيارة 19 مدرسة.

ومن المقرر أن يستأنف البرنامج نشاطه في شهر أبريل المقبل، من خلال مراحله التالية المتمثلة في التدريب النظري والعملي للطلاب الراغبين من كافة المدارس والذين بلغ عددهم 751 طالبا وطالبة من مختلف المراحل حتى الآن.

وكان البرنامج في نسخته الماضية قد شهد تخريج الدفعة الأولى التي ضمت 73 طالباً وطالبة تحت 18 سنة، تم اختيارهم من مدارس أبوظبي بعد سلسلة من الزيارات الميدانية للتعريف بأهداف البرنامج التراثي لفئة الناشئين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

يذكر أن الوفد الزائر للمدارس يقوم أيضاً بإلقاء الضوء على قيم الرياضات التراثية، ورحلة المؤسسين ومسيرة الآباء والأجداد، وأهمية نقل الموروث التاريخي للأجيال الجديدة لهم وتدريبهم على قواعد وأسس ومهارات رياضة الفروسية والبولو، ومختلف الرياضيات التراثية التي تهدف لتواصل الأجيال.