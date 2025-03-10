«سعود» يتوج بـ«الجولة الثانية» في «التاج الثلاثي»



عصام السيد (أبوظبي)



حصد المهر «سعود» لياس للسباقات، لقب الجولة الثانية، من بطولة التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة، الذي أقيم بنادي أبوظبي للسباق، واشتمل الحفل على 8 أشواط، للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت الجوائز 630 ألف درهم.

وجاء فوز «سعود» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوسا، بفارق 3 أطوال عن رفيق إسطبله «جلاب» في السباق الذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، وجوائزه 230 ألف درهم، وسجل البطل البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «غزوان» 2:28:20 دقيقة.

واستهلت الفرس «منهية عذبة» لعذبة ريسنج، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة راي داوسون الفوز بسباق «العنود 1»، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وبفارق كبير عن منافسيها ومسجلة 1:44:32 دقيقة.

وانقض الجواد «كومبات هيبولايت» للرحماني ريسنج، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة قيس البوسعيدي من الصفوف الخلفية لخطف المركز الأول في الشوط الثاني بمشاركة 16 خيلاً مبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على لقب سباق «العنود 2»، وجوائزه 33 ألف درهم، ومسجلاً 1:45:62 دقيقة.

وفاز «إي أس جنجال» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا بسباق مها للخيول العربية الأصيلة للتكافؤ في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:43:60 دقيقة.

ونال «أف عتب» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:46:69 دقيقة.

وانتزع الجواد «سول موا الموري» لفاتن أحمد مناصرة، وبإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، سباق ربدان للتكافؤ في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلاً 2:27:79 دقيقة.

وتُوج الجواد «جلايدنج باي» للمالك والمدرب إسماعيل محمد وقيادة ساندرو بايفا «ثلاثية» بجائزة الشوط السابع لمسافة 2400 متر للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق على لقب حديقة أم الإمارات للتكافؤ، وجوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 2:30:99 دقيقة.

وحلق «امريسيف آكت» لسويتد وبوتيد ريسنج سندكيت، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة لورنزو بوتزولو بختام الحفل في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للتكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب حديقة آل نهيان، وجوائزه المالية 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:10:49 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.