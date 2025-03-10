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الرياضة

سوزا يجري تعديلاً على تشكيلة شباب الأهلي

سوزا يجري تعديلاً على تشكيلة شباب الأهلي
10 مارس 2025 14:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يكثف شباب الأهلي تحضيراته لمواجهة الشارقة الأربعاء، في إياب دور الثمانية ضمن «دوري أبطال آسيا 2»، من خلال خطة المدرب باولو سوزا بتجهيز الفريق، وتصحيح الأخطاء التي حرمته من الفوز في المباراة الماضية، مع توقعات بإجراء تعديلات محدودة على التشكيلة الأساسية.
وقام سوزا والطاقم الفني، بتحليل المباراة الماضية، من خلال مراجعة لقطات الفيديو، وتعريف اللاعبين بإمكانية تحسين بعض الجوانب من أجل انتزاع بطاقة التأهل في لقاء الإياب، ومواصلة المشوار في البطولة الآسيوية.
ويقوم سوزا بتجربة بعض الخيارات لإجراء تعديلات على القائمة الأساسية، من خلال المفاضلة بين ماتيوس ليما ومؤنس دبور في المقدمة، رفقة سردار أزمون، وبحث خيار يوري سيزار لتعزيز نشاط السرعة في عملية نقل اللعب الهجومي رفقة بالا، مع التأكيد على دور فيديريكو كارتابيا لاعب خبرة في إدارة عمليات وسط الميدان، سواء شارك أساسياً أو بديلاً خلال مجريات المباراة.
ويتطلع «الفرسان» إلى الحصول على مساندة جماهيرية كبيرة على المدرجات، في ضوء بيع كامل التذاكر المخصصة للفريق في ملعب الشارقة، إلى جانب الرغبة في مواصلة السجل الإيجابي أمام الشارقة، بعد الفوز عليه في لقاء الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتعادل في المباراة الآسيوية الماضية.

الإمارات
دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
الشارقة
سردار أزمون
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