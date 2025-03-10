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الرياضة

لوان بيريرا: الحلم أصبح حقيقة مع «الأبيض»

لوان بيريرا: الحلم أصبح حقيقة مع «الأبيض»
10 مارس 2025 15:00

علي معالي (أبوظبي)

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يرى لوان بيريرا أن الفترة المقبلة مع المنتخب مهمة في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، واستدعى الجهاز الفني لـ «الأبيض» لاعب وسط الشارقة «24 عاماً» لمباراتي إيران وكوريا الشمالية 20 و25 مارس الجاري في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
قال لوان بيريرا: «الحلم أصبح حقيقة باللعب للمنتخب، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وممتن لنادي الشارقة، وزملائي في الفريق وعائلتي، والآن أريد الاستفادة من الفرصة بأفضل طريقة وتحقيق طموحاتي في الملاعب».
وجاء استدعاء لوان بعد المستوى المتميز الذي يقدمه في الفترة الأخيرة مع «الملك» بعد 31 مباراة موسم 2024-2025، وسجل 9 أهداف، و9 تمريرات حاسمة بقميص الشارقة.
قال لوان بيريرا: «سعيد بأدائي في الموسم، وهو أيضاً نتيجة للمجموعة والعمل الجيد معاً، وما زلت أركز على التطور، وتقديم الإضافة في الملعب، سواء مع النادي، أو المنتخب الوطني».

الإمارات
المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم
الشارقة
كوريا الشمالية
إيران
لوان بيريرا
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