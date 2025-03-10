كوزمين يضع «اللمسات الأخيرة» على طريقة لعب الشارقة



علي معالي (أبوظبي)



يضع الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب والتشكيلة قبل مباراة شباب الأهلي، يوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية لـ «دوري أبطال آسيا 2»، والتي تقام على استاد الشارقة، ويدخلها «الملك» بقائمة مكتملة.

من جانبه، أكد محمد عبدالباسط لاعب وسط الشارقة قوة المواجهة مع شباب الأهلي، وقال: «نواجه منافساً يضم بين صفوفه عناصر متميزة، ويعتبر هجومه هو الأخطر، وبالتالي علينا أن نكون حائط صد قوياً، و««الملك» يملك عناصر قوية يمكنهم الخروج بالنتيجة المطلوبة وإسعاد جماهيرنا، ونبحث أمام «الفرسان» عن رسم البسمة على وجوه الجميع في «الإمارة الباسمة».

وقال عبدالباسط: «التحفظ كان واضحاً في مباراة الذهاب بملعب شباب الأهلي، نظراً لرغبة كل فريق في عدم اهتزاز شباكه، ولعبنا بطريقة جيدة، وبذلنا جهداً كبيراً على مدار شوطي المباراة، ونتيجة 1-1، تجعل من الإياب أكثر سخونة وقوة، وأسلحتنا في المباراة متنوعة، أهمها جمهورنا الذي ندعوه إلى المباراة، ليكون الحافز المهم لنا في مشوار آسيا».

وأضاف: «أقول لجمهور «الملك» لا تقلقون، لأننا نعرف كيف نتعامل مع هجوم شباب الأهلي، ولدينا العناصر التي يمكنها اختراق دفاع «الفرسان» وهز شباكه من أجل أن نتواجد في الدور التالي للبطولة الآسيوية».

وقال عبدالباسط: «النقطة الإيجابية في المباراة، أن الفريق المتأهل للدور التالي سيكون إماراتياً، وبالتالي نضمن أن تكون كرتنا موجودة في هذه المحطة من البطولة».

وأضاف: المواجهة مع شباب الأهلي لن تتوقف عند «مواقعة الأربعاء»، بل هناك مواجهات أخرى متنوعة، خلال هذا الشهر، وبالتالي علينا أن نقدم الجهد الأكبر في جميع المباريات، لأنها بالفعل مصيرية، وهو ما يحدث للمرة الأولى بين الفريقين بأن تكون هناك 5 مباريات خلال وقت قصير».