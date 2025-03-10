«أدنوك للمحترفين» يمنح 5 لاعبين لكوريا الجنوبية



سلطان آل علي (دبي)



يواصل منتخب كوريا الجنوبية اعتماده على المحترفين في الدوريات العالمية، لكن المفاجأة في التجمع الدولي الحالي، أن الحضور القوي للاعبين الناشطين في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث شهدت القائمة وجود 5 لاعبين من دوري الإمارات، ليصبح ثاني أكبر بطولة تمد «النمور الآسيوية» باللاعبين بعد الدوري الكوري الجنوبي نفسه.

تؤكد الأرقام أن الإمارات باتت وجهة مفضلة للمواهب الكورية الباحثة عن فرص احترافية، خصوصاً مع تزايد حضور اللاعبين في الأندية المحلية ومشاركتهم بانتظام.

تضم القائمة التي أعلنها الاتحاد الكوري الجنوبي 28 لاعباً توزعوا على دوريات عدة، حيث جاء 9 لاعبين من الدوري الكوري الجنوبي، و6 لاعبين من دوريات إنجلترا، و5 من الدوري الإماراتي، ولاعبان من ألمانيا، ولاعب من كل من فرنسا، اليابان، أسكتلندا، صربيا، بلجيكا، وهولندا، ويعكس الانتشار الكبير مدى تنوع المحترفين الكوريين ومدى تأثيرهم في مختلف الدوريات الكبرى.

من بين اللاعبين الخمسة الذين تم استدعاؤهم من «دورينا»، برز خورفكان الأكثر مساهمة في القائمة، باستدعاء كوون كيونج، ما جعله يحتل المرتبة الثانية بين الأندية التي قدمت لاعبين للمنتخب بعد جيمتشون الكوري «4 لاعبين»، كما شملت القائمة من «أدنوك للمحترفين» سيونج هيون مدافع الوصل، ويو مين تشو مدافع الشارقة، وبارك يونج وو متوسط ميدان العين.

اللافت أن الدفاع الكوري شهد وجود 3 لاعبين من «أدنوك للمحترفين»، مما يعني أن ثلث مدافعي المنتخب يلعبون في الإمارات، وتعكس النسبة ثقة المدرب الكوري في مستوى الدوري الإماراتي، وقدرته على تطوير اللاعبين في الخطوط الخلفية.

ومع ذلك، فإن هذا الاستدعاء لن يكون بلا تأثير على بعض الفرق المحلية، حيث يغيب كل من يو مين تشو وسيونج هيون عن نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مما قد يكون ضربة قوية لكل من الشارقة والوصل اللذين يعتمدان عليهما بشكل أساسي في المنظومة الدفاعية.

في الوقت نفسه، لا يزال الحضور الكوري قوياً في الدوريات الإنجليزية، حيث شهدت القائمة استدعاء 6 لاعبين من أندية إنجليزية، موزعين بين توتنهام، وولفرهامبتون، كوينز بارك رينجرز، سوانزي سيتي، ستوك سيتي، وبرمنجهام سيتي، كما ضمت القائمة اثنين من ألمانيا من بايرن ميونيخ وماينز، فيما توزع باقي اللاعبون بين الدوريات الأوروبية الكبرى، مما يعكس مدى انتشار المواهب الكورية في أندية النخبة.

ويعكس التوزيع مدى تنوع خيارات المنتخب الكوري، لكنه أيضاً يعزّز من مكانة الدوري الإماراتي أحد الوجهات المهمة للاعبين الكوريين، ومع استمرار تطور «دوري أدنوك للمحترفين»، وزيادة عدد المحترفين المتميزين، وربما نشهد في المستقبل القريب ارتفاعاً إضافياً في عدد اللاعبين الكوريين الذين يختارون الإمارات وجهة احترافية، وهو ما يعزّز من قيمة المسابقة الفنية والتنافسية.