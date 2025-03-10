هيل يحصد «500 نقطة» في «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

حصد الأسكتلندي كالوم هيل 500 نقطة، ليتقدم إلى المركز 11 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، في جولة دي بي ورلد للجولف، وذلك عقب فوزه ببطولة جوهانسبرج المفتوحة في جنوب أفريقيا.

ورفع هيل إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 615 نقطة، مستفيداً بشكل كبير من الفوز باللقب الذي يعتبر الثاني في مسيرته في الجولة التي تُقام بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية، وتحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتشهد في هذا الموسم إقامة 42 بطولة في 26 دولة حول العالم.

حسم هيل الفوز بعد الفوز في جولة فاصلة مع الثنائي الجنوب أفريقي شون نوريس، وجاك كرويسفيك، بعد تساوي اللاعبين برصيد 14 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسة للبطولة.

وخطف هيل الأضواء في الجولة الرابعة، التي حقق فيها 8 ضربات تحت المعدل، كانت كفيلة بنقله دفعة واحدة إلى مشاركة المركز الأول، ثم التمسك به وحصد اللقب.

وحصل نوريس وكوريسفيك، على 261 نقطة لكل منهما، ليتقدما أيضاً في تصنيف «السباق إلى دبي»، وأصبح نوريس في المركز الرابع، بإجمالي 1129 نقطة، وكوريسفيك بالمركز السادس «975 نقطة».

وشكلت بطولة جوهانسبرج المفتوحة، ختام بطولات من بطولات «السلسلة الدولية»، ضمن جولة دي بي ورلد هذا الموسم، والتي ضمت أيضاً بطولات في دبي، ورأس الخيمة في الإمارات، وبطولات في البحرين وقطر وكينيا وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يستكمل الموسم بانطلاق «السلسلة الآسيوية» بداية مع بطولة بورشه سنغافورة كلاسيك في 20 مارس الجاري، على أن يتواصل الموسم ترقباً لعودة النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر المقبل، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف، من 13 إلى 16 نوفمبر.