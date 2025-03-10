الظفرة يدخل «نادي الأربعين» في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



احتفل الظفرة بتخطي حاجز الـ40 نقطة، في صدارة «دوري الدرجة الأولى»، مع ختام «الجولة 20»، والتي شهدت فوز الظفرة على دبا 3-1، وتعادل الفجيرة والحمرية 0-0، وفوز يوناتيد أمام الذيد 5-3، فيما كسب الإمارات المواجهة أمام حتا 2-1، واكتسح العربي مرمى جلف أف سي 7- صفر، وكسب مجد مضيفه مصفوت 2-0.

ووسع الظفرة فارق الصدارة إلى 5 نقاط، بعدما وصل إلى 42 نقطة، مستفيداً من تعثر ملاحقه الفجيرة «الوصيف» بالتعادل السلبي أمام ضيفه الحمرية، ورفع الفجيرة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، فيما بقى دبا ثالثاً، وله 34 نقطة، والعربي رابعاً، وله 33 نقطة، وتساوى يونايتد والإمارات برصيد 30 نقطة في المركزين الخامس والسادس على التوالي، فيما تراجع حتا إلى المركز السابع بـ28 نقطة.

وبعيداً عن صدارة الظفرة المتفوق بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفجرة الوصيف، يجمع صراع الوصافة 6 أندية تشمل على الترتيب الفجيرة، دبا، العربي، يونايتد، الإمارات، وحتا، في الوقت الذي تبقت فيه 10 جولات في البطولة التي تختتم بإقامة «الجولة 30» والأخيرة في نهاية مايو المقبل.

في المقابل، يبدو جلف أف سي صاحب المركز الأخير حالياً برصيد 6 نقاط، بعد خسارته بسباعية أمام العربي في الجولة الأخيرة، الأقرب لمرافقة فليتوود يونايتد أول الهابطين بقرار «الانضباط»، ويصعد بنهاية مشوار دوري الأول البطل والوصيف، إلى «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المقبل 2025- 2026، فيما يهبط قبل الأخير والأخير إلى «دوري الثانية».

وأقيمت 121 مباراة في الدوري بنهاية «الجولة 20»، وشهدت تسجيل 365 هدفاً، ويتصدر الفرنسي ساندر جمال «الفجيرة» القائمة برصيد 15 هدفاً، مقابل 14هدفاً للوصيف محمد لامين ياتارا لاعب الظفرة، والبرازيلي دياجو دا سيلفا لاعب دبا في المركز الثالث، وله 12 هدفاً، ومحمد ديوب مهاجم العربي رابعاً، وله 11 هدفاً.

وتتواصل إثارة «دوري الأولى»، خلال مارس الجاري بإقامة مباريات «الجولة 21» السبت والأحد المقبلين، وتشهد الجولة مواجهات الجزيرة الحمراء والظفرة، جلف يونايتد والفجيرة، دبا ويونايتد، الذيد والإمارات، حتا ومصفوت، مجد والعربي.

فرق الصدارة

1- الظفرة «42 نقطة» 18 مباراة

2- الفجيرة «37 نقطة» 18 مباراة

دبا «34 نقطة» 17 مباراة

العربي «33 نقطة» 17 مباراة