تكريم الكوادر الوطنية في بطولات التنس العالمية



دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، الكوادر الوطنية التي شاركت في تنظيم وتحكيم البطولات العالمية، التي أقيمت في الدولة، وأبرزها بطولة سوق دبي الحرة، وبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للسيدات.

وثمّن رئيس الاتحاد، الدور الذي تسهم به الكوادر الوطنية في إبراز القدرات والوجه المشرق لأبناء الوطن في المحافل الدولية الكبرى، والنقلة النوعية لرياضة التنس في الدولة، من خلال تنظيم واستضافة للبطولات الدولية على مستوى الرجال والسيدات وللشباب.

وكرّم رئيس الاتحاد عدداً من مسؤولي الاتحاد واللاعبين الموهوبين من منتخب الناشئين والشباب والمواهب المبكرة، متمنياً لهم مواصلة تطوير أنفسهم لتمثيل الإمارات في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتقدمت أسرة الاتحاد بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد، على الدعم والرعاية المتميزين، مما يمثّل دفعة هائلة للمواهب الوطنية، وكذلك تشجيع الاتحاد بتنفيذ خططه التطويرية بشكل مستدام ومؤثر على الجانبين المحلي والدولي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تشهد المزيد من المكاسب التي تعزّز من مستوى الرياضة ودعم المواهب الوطنية