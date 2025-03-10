ماذا يفعل النصر في إياب ثمن نهائي «أبطال آسيا»؟

معتز الشامي (أبوظبي)



وسط حالة من التفاؤل، يخوض النصر السعودي لقاء استقلال طهران، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم، بعد التعادل من دون أهداف ذهاباً، ومنذ اعتماد النظام الحالي لدوري أبطال آسيا عام 2002، نجح النصر في بلوغ دور الـ16 من البطولة 6 مرات، حيث خاض مواجهات إياب حاسمة حقق خلالها نتائج متفاوتة، لكن ماذا يفعل النصر عادة في دور الـ16 من كل نسخة يشارك بها؟

في «نسخة 2011»، خرج النصر من هذا الدور بعد خسارته أمام ذوباهن الإيراني 4-1 في لقاء إقصائي أُقيم في إيران، وفي «نسخة 2019»، وبعد تعادل 1-1 في مباراة الذهاب أمام الوحدة الإماراتي في الرياض، تمكن النصر من الفوز 3-2 في الإياب بالإمارات، ليحجز مقعده في ربع النهائي.

وفي «نسخة 2020»، أقيمت مباريات الدور من مواجهة واحدة على أرض محايدة بسبب جائحة كورونا، حيث تمكن النصر من تجاوز التعاون السعودي 1-0 في قطر، ليواصل مشواره نحو الأدوار المتقدمة، وكرر النصر السيناريو ذاته في «نسخة 2021» بفوز إقصائي آخر على تراكتور الإيراني 1-0 في قطر، ليعبر إلى ربع النهائي، وفي نسخة 2024، تفوق النصر على الفيحاء السعودي 1-صفر في الذهاب بالرياض، قبل أن يحسم الإياب بفوز مريح 2-0، ليضمن تأهله إلى الدور التالي.