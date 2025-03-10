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الرياضة

خورفكان يعود إلى التدريبات استعداداً للجزيرة

خورفكان يعود إلى التدريبات استعداداً للجزيرة
10 مارس 2025 16:30

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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عاد خورفكان إلى التدريبات بعد الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون، عقب نهاية «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.
ويستغل عبدالمجيد النمر مدرب الفريق، التوقف الدولي لتجهيز الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام الجزيرة في «الجولة 19»، نهاية مارس الجاري.
ويهدف النمر إلى تصحيح الأخطاء، وتعزيز الجوانب التكتيكية، خاصة بعد النتائج الأخيرة للفريق، حيث يركز الإعداد على رفع الجاهزية البدنية والفنية، ومن المقرر أن يخوض خورفكان «ودية» خلال التوقف، لاختبار جاهزية اللاعبين والخروج بأكبر استفادة قبل استئناف الدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عبدالمجيد النمر
الجزيرة
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