ريال مدريد «عملاق اقتصادي» في «مبيعات القمصان»



معتز الشامي (أبوظبي)



تقيس أندية كرة القدم نجاحها عادة بعدد المباريات والألقاب التي فازت بها، ولكن في الوقت الحالي يلجأ الكثيرون إلى الأرقام الاقتصادية للتفاخر بقوتهم، ومن بين هذه المقاييس التي يسعى إليها كل نادٍ مقياس مبيعات الملابس والسلع، حيث يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريره عن المشهد المالي والاستثماري للأندية الأوروبية، والذي يعتبره الكثيرون في عالم الرياضة التقرير الأكثر شمولاً عن الوضع المالي لأهم أندية أوروبا.

قاد ريال مدريد أوروبا في مبيعات الأدوات والسلع الموسم الماضي، حيث حقق 196 مليون يورو، ويعد رقماً تاريخياً للريال، حيث عزز الرقم مكانته بأن يكون النادي الأكثر نجاحاً تجارياً، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تفوقه التاريخي وقاعدة المعجبين العالمية، والتوقيع الملحوظ للمهاجم النجم كيليان مبابي.

وتضم القائمة بايرن ميونيخ وبرشلونة «171 مليون يورو»، كما احتلت الأندية الإنجليزية مكانة بارزة في التصنيف، حيث نال ليفربول ومانشستر يونايتد «146 مليون يورو»، وأرسنال «120 مليون يورو»، وتوتنهام «96 مليون يورو»، وتشيلسي (95 مليون يورو) ومانشستر سيتي «76 مليون يورو».

وبعيداً عن القوى التقليدية، فإن وجود أندية مثل جالاتا سراي «85 مليون يورو»، وفنربخشة «69 مليون يورو»، وسلتيك «35 مليون يورو» يؤكد على قوة قواعد الجماهير المخلصة التي تتناقض تماماً مع موقعها خارج الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وحققت كرة القدم التركية، على وجه الخصوص، أداءً جيداً بشكل ملحوظ في هذا الصدد، حيث تفوق عملاق إسطنبول إضافة إلى بشيكتاش، على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وتواصل أندية مثل بوروسيا دورتموند وميلان وأياكس الاستفادة من مكانتها التاريخية لحصد إيرادات كبيرة.

القائمة

ريال مدريد: 196 مليون يورو

بايرن ميونيخ:171 مليون يورو

برشلونة: 171 مليون يورو

ليفربول: 146 مليون يورو

مانشستر يونايتد: 146 مليون يورو

أرسنال: 120 مليون يورو

توتنهام: 96 مليون يورو

تشيلسي: 95 مليون يورو

جالطة سراي: 85 مليون يورو

سان جيرمان: 81 مليون يورو

مانشستر سيتي: 76 مليون يورو

يوفنتوس: 74 مليون يورو

دورتموند: 72 مليون يورو

فنربخشة: 69 مليون يورو

ميلان: 59 مليون يورو

إنتر ميلان: 46 مليون يورو

سلتيك: 35 مليون يورو

بشكتاش: 34 مليون يورو

أياكس: 33 مليون يورو

روما: 27 مليون يورو