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الرياضة

بحضور نهيان بن مبارك.. الهند تتوج بـ«أبطال الكريكيت»

بحضور نهيان بن مبارك.. الهند تتوج بـ«أبطال الكريكيت»
10 مارس 2025 16:53

 
دبي (وام)

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بحضور معالي،الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، أحرز منتخب الهند لقب بطولة الأبطال للكريكيت للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره النيوزيلندي بفارق 4 ويكيت، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد دبي الدولي للكريكيت، وسط أجواء احتفالية، وحضور حاشد ومتابعة الملايين حول العالم.
وتُعد هذه البطولة أهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم، والتي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت كل 4 سنوات لمنتخبات النخبة على مستوى العالم.
ونجح روهيت شارما في قيادة منتخب الهند إلى الفوز باللقب، بعد تسجيله 76 نقطة من 83 كرة، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
فيما أسهم شرياس آير «48 نقطة»، وكي إل راهول «34 نقطة دون خسارة»، وأكشار باتيل «29 نقطة» بأدوار مهمة لتحقيق الفوز.
وكان المجلس الدولي للكريكيت نجح في إعادة تنظيم بطولة كأس الأبطال من جديد، بعد توقف دام 8 سنوات، بمشاركة 8 منتخبات تمثل القمة على مستوى العالم في مجال اللعبة هي باكستان «حاملة اللقب»، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسريلانكا، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، وأفغانستان فيما اختار دبي لاستضافة هذا النهائي لما لها من إمكانيات وخبرات كبيرة في تنظيم مثل هذه الأحداث.

الإمارات
دبي
نهيان بن مبارك
الكريكيت
الهند
نيوزيلندا
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