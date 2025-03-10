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الرياضة

الرئيسي يدير «مونديال الشاطئية»

الرئيسي يدير «مونديال الشاطئية»
10 مارس 2025 17:11

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي، ضمن طاقم حكام كأس العالم للشاطئية التي تستضيفها سيشل عام 2025.
ويكون الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن قائمة الحكام التي ضمت 24 حكماً من ستة اتحادات قارية.
وجاء اختيار حكمنا الإماراتي للمونديال الشاطئي، بعد مشاركاته القارية والدولية المتميزة، أبرزها نهائي كأس آسيا «تايلاند 2023»، والمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024».
وحاز الرئيسي على جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفئة الحكام خلال الحفل السنوي الـ28 الذي أقيم في أكتوبر الماضي في سيؤول.

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