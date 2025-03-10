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الرياضة

مشاركة كبيرة في كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

مشاركة كبيرة في كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو
10 مارس 2025 17:18

 

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو 12 و13 مارس الجاري، في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بمشاركة واسعة من اللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة وفي مختلف الفئات، حيث تمثل البطولة فرصة متميزة للمنافسة على أحد أهم الألقاب المحلية.
وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تحظى بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو بمكانة استثنائية في أجندة الاتحاد السنوية، حيث تُعد محطة رئيسية في تعزيز حضور بنات الوطن وتوفير الفرص للاعبات من مختلف الفئات العمرية لتطوير مهاراتهن والمنافسة على أعلى المستويات، وفي هذه النسخة، نخطو خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة المشاركات عبر إدراج فئة تحت 12 عاماً للمرة الأولى في البطولة، بما يعكس التزام الاتحاد برعاية المواهب الناشئة، وإن تطوير الرياضة النسائية يبدأ من الاستثمار في الأجيال الجديدة، وهو ما نحرص عليه من خلال هذه البطولة، التي أصبحت منصة رئيسية لإعداد بطلات المستقبل، ودعم الأندية في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة».
بدورها، عبّرت اللاعبة حمدة الشكيلي «حزام بنفسجي» من نادي بني ياس، والتي تنافس في فئة الكبار عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في البطولة، مؤكدة أن الاستعدادات جرت على قدم وساق لتحقيق أفضل النتائج، وقالت: «المشاركة في كأس أم الإمارات للجوجيتسو شرف كبير لكل لاعبة، فهي تمثل قمة التحدي على الساحة المحلية، التدريبات كانت مكثّفة، والتركيز كان عالياً خلال الفترة الماضية، وأسعى بكل قوة للظهور بأفضل مستوى والمنافسة على المراكز الأولى، ونشكر الاتحاد على هذا الدعم المستمر الذي يعزّز من تطورنا كلاعبات محترفات».
ورصد اتحاد الجوجيتسو جوائز مالية قدرها 270 ألف درهم للفائزات في مختلف الفئات، في إطار حرصه على تحفيز اللاعبات لتقديم الأفضل في البطولة، كما تم توزيع المنافسات على مدار يومين، حيث تقام نزالات فئات تحت 12، و14، و16 عاماً غداً، فيما تشهد منافسات الخميس نزالات فئتي تحت 18 عاماً والكبار، بما يتيح للاعبات تقديم أفضل أداء في بيئة تنافسية متكاملة تعكس التطور المستمر لرياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة.

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محمد سالم الظاهري
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