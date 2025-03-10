الأهلي يتمسك بـ «الطاقم الأجنبي» أمام الزمالك

القاهرة (الاتحاد)



أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه التأكيد على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المحلي، والمقررة يوم الثلاثاء، في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وأشار الأهلي إلى أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة يتحملان مسؤولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة، واستكمالها في أجواء عادلة.

وجاء في الخطاب أن المعلومات التي وردت إلى النادي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالباً فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية التي تؤثر في نتائج المباريات من دون جدوى. وأبدى الأهلي أسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي.