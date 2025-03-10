الهلال يكشف تفاصيل حالة ميتروفيتش بعد «مشاكل القلب»



الرياض (د ب أ)



أعلن الجهازان الطبي والفني في الهلال السعودي أن حالة الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق باتت مستقرة بعد نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض، وذلك بعدما عانى اللاعب من تسارع في نبضات القلب.

وقرر الجهازان الطبي والفني إراحة الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن التدريبات بعد خروجه من المستشفى، وأكد مصدر أن حالة الهداف الصربي مستقرة، بعد أن عانى من الإجهاد.

وأشار الحساب الرسمي لصحيفة الرياضية على منصة إكس إلى أن ميتروفيتش يرقد في المستشفى منذ الفجر بسبب الإجهاد البدني، وأن الأطباء يوصون بالراحة التامة بعد تشخيص حالته تسارع في نبضات قلبه.

وكان النجم الصربي عاد للمشاركة مع فريقه، بعد غياب قرابة الشهرين، حينما أشركه البرتغالي جورجي جيسيوس، مدرب الهلال، خلال المواجهة الماضية أمام الفيحاء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعافي اللاعب من إصابة عضلية.

وخلال الموسم الجاري شارك ميتروفيتش في 25 مباراة مع الهلال نجح خلالها بتسجيل 21 هدفاً إلى جانب ثلاث تمريرات حاسمة.