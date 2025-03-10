فليك: برشلونة يواجه بنفيكا من أجل الطبيب الراحل

برشلونة (أ ف ب)



يخوض برشلونة الإسباني مواجهة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «من أجل» طبيبه الراحل كارليس مينارو، بحسب ما ذكر مدربه الألماني هانزي فليك.

ويملك العملاق الكاتالوني أفضلية الفوز خارج أرضه الأسبوع الماضي بهدف في لشبونة.

لكن مباراته السبت في الدوري الإسباني ضد أوساسونا تأجلت قبل ثلث ساعة من ركلة بدايتها، بعد وفاة طبيب الفريق البالغ 53 عاماً بعد الظهر.

قال فليك في مؤتمر صحفي «إنها خسارة كبيرة، كان كارليس شخصاً رائعاً، لكن طبيباً رائعاً أيضاً، وهذا التكامل مع ريكارد (برونا، طبيب الفريق الآخر) كان رائعاً للنادي والفريق».

أضاف مدرب بايرن ميونيخ السابق «كان أحد أفراد الأحجية الكبيرة، لأنهم يقومون بعمل رائع، ونحن نفتقده، لكن هذه الحياة، أعتقد أنه سيدعمنا من فوق».

أردف المدرب الذي يتصدر فريقه ترتيب الدوري الإسباني «الفريق أيضاً، نريد اللعب، من أجله. الآن في هذه الحالة، من الهام جدا أن نفوز، وهذا تركيزنا غداً».

وعمل الطبيب مينارو مع عدة فرق لبرشلونة منذ 2017، وقد بدأ مع الفريق الأول قبل أشهر قليلة.

وكان برشلونة فاز على بنفيكا 5-4 في لشبونة في دور المجموعة الموحدة، ثم بعشرة لاعبين في مباراة الأسبوع الماضي بعد طرد مدافعه باو كوبارسي.

شرح المدرب أن بنفيكا الذي تغلب على يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني لن يكون لقمة سائغة «لا أحد من فريقنا يعتقد أن العمل أنجز، وهذا هو الأهم».

تابع «يقومون بعمل رائع في مبارياتهم خارج أرضهم في دوري الأبطال، فازوا بمباريات كثيرة، يجب أن نفكر في ذلك وننتبه».