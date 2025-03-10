إيقاف حكم لانتهاك قانون مكافحة الفساد

لندن (رويترز)



قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إنها أوقفت حكم الكرسي خوان جابرييل كاسترو القادم من الدومينيكان لمدة 6 سنوات، بسبب انتهاك قواعد مكافحة الفساد، بعد التلاعب بالنتائج خلال مباريات.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان إنها غرمت كاسترو 6000 دولار بعد 12 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس.

وأضافت «كاسترو الحكم على المستوى الوطني، لم يستجب لإشعار الاتهام الذي أصدرته الوكالة بشأن ثلاث مباريات، والتي زُعم خلالها أن الحكم تلاعب بتسجيل النقاط للتلاعب في نتائج المباريات وتسهيل الفساد، أوقف كاسترو مؤقتا حتى 7 نوفمبر 2024، وبذلك سينتهي إيقافه في 6 نوفمبر 2030».

وفي أبريل من العام الماضي، أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس حكم الكرسي البلغاري بافل أتاناسوف مدى الحياة، بعدما سحب الاستئناف الذي تقدم به ضد اتهامه بالفساد ومخالفة اللوائح المتعلقة بالمراهنات.

وأوقفت في الشهر نفسه حكم الكرسي البرازيلي أنطونيو كاسا لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعدما أقر باتهامات فساد وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمراهنات.