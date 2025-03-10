رادولوفيش يستدعي 10 محترفين إلى تشكيلة لبنان



بيروت (أ ف ب)



وجّه المونتينجري ميودراج رادولوفيتش، المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، الدعوة إلى 10 لاعبين محترفين لمواجهة مضيفه بروناي دار السلام في 25 مارس الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأول من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والتي تستضيفها السعودية.

وسيخوض منتخب «الأرز» مباراة تحضيرية ودية قبل خمسة أيام في العاصمة القطرية الدوحة ضد تيمور الشرقية.

وكان رادولوفيتش فضّل الاعتماد على كوكبة من الشبان والاكتفاء باستدعاء 4 لاعبين محترفين فقط خلال التجمع الأخير للمنتخب اللبناني الذي خاض حينها مباراتين وديتين ضد نظيره الكويتي حسمهما لمصلحته 2-1 و2-0.

واستدعى المدرب المونتينجري للمرة الأولى كل من بدرو بو ديب (20 عاماً) الذي يشغل مركز قلب الدفاع في باتشوكا المكسيكي، وحارس العهد شاكر وهبي عقب إصابة المخضرم مهدي خليل، لينضما إلى باقي التشكيلة التي تضم أسماء متميزة في مقدمتها عمر شعبان وحسن سرور ووليد شور وحسين شكرون ومالك فخرو.

ويغيب عن التشكيلة أسماء عدة في مقدمها لاعب بانكوك التايلاندي باسل جرادي.

ويخوض لبنان منافسات المجموعة الثانية إلى جانب بروناي واليمن وبوتان.

وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: مصطفى مطر (الصفاء)، علي السبع (لاعب حرّ)، شاكر وهبي (العهد)

- للدفاع قاسم الزين ومحمد صفوان (النجمة)، خليل خميس، حسين زين، ومحمد الحايك (الصفاء)، نصار نصار (الأنصار)، بدرو بو ديب (باتشوكا المكسيكي)

- للوسط: محمد حيدر (العهد)، علي طنيش وأحمد خير الدين (الأنصار)، جهاد أيوب (الصفاء)، حسن سرور (الحدود العراقي)، وليد شور (بريسباين رور الأسترالي)، ماجد عثمان (بيرسيك كيديري الإندونيسي)، حسن كوراني (الشباب العُماني)

- للهجوم: زين العابدين فران (العهد)، علي قصاص (الصفاء)، كريم درويش (دهوك العراقي)، سامي مرهج (ديبورتيفو بيريرا الكولومبي)، عمر شعبان (آي أف سي ويمبلدون الإنجليزي)، حسين شكرون (هانوفر الألماني)، مالك فخرو (دويسبورج الألماني).