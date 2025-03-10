ضربة قوية لليفركوزن قبل موقعة بايرن ميونيخ



برلين (د ب أ)



أعلن نادي باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، في بيان، أن فلوريان فيرتز نجم الفريق يغيب عن الملاعب «عدة أسابيع» بعد إصابته في أربطة كاحل قدمه اليمنى.

وبذلك يتأكد غياب فيرتز عن مواجهة بايرن ميونيخ الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مما يعد ضربة قوية لليفركوزن.

وخسر ليفركوزن في مباراة الذهاب بنتيجة صفر- 3 في الأسبوع الماضي.

وشارك فيرتز بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بخسارة ليفركوزن بنتيجة صفر-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني يوم السبت، لكنه غادر الملعب بعد ثماني دقائق فقط متأثراً بإصابة بعد مخالفة من ميتشل فايزر.

وقال سيمون رولفز المدير الإداري لليفركوزن «بالتأكيد خسارة فلوريان ستؤثر علينا بشدة في هذه المرحلة من الموسم، لكن قادرين على تعويضه بقوام قوي لفريقنا».

وأضاف رولفز «نعرف فلوريان جيداً، ونعرف أيضا أنه سيعود في أقرب وقت ممكن، وكلنا سنساعده على تحقيق ذلك، ومن المفترض أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات مجدداً قبل نهاية الموسم الجاري».

وقال المدرب الإسباني تشابي ألونسو «أشعر بأسف شديد من أجل فلو».

ويغيب فيرتز عن منتخب ألمانيا أمام إيطاليا في مواجهتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا يومي 20 و23 مارس.

وقال يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا «أسف للغاية من أجل فلو، على مستوى النادي والمنتخب الوطني هناك مباريات كبرى قادمة سيغيب عنها، وسنفتقده بشدة».

وأضاف «لكن الشيء الأكثر أهمية الآن هو صحته، نحن جميعا نتمنى له التعافي السريع». وقال الونسو «الآن لحظة إظهار أننا فريق متكامل وأن بمقدورنا الفوز بدون فلو، لذا مازال بمقدورنا اللعب في دوري أبطال أوروبا».

وأشار «الخطوة الأولى هي الإيمان، الجميع عليه الإيمان منذ الدقيقة الأولى، والفريق مقتنع بقدرتنا على تحقيق ذلك، مباراة الغد قد تكون ملحمية بالنسبة لنا».

من جانبه أكد المدافع جوناثان تاه «علينا أن نثق بأنفسنا وألا نخوض المباراة بخوف، نملك كل ما يلزمنا من أجل الفوز وينبغي أن تكون العقلية كذلك، علينا أن نقدم كل ما بوسعنا داخل الملعب».