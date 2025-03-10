مدرب الإنتر يكشف معاناة تورام



ميلانو (أ ف ب)



كشف سيموني إنزاجي مدرب الإنتر، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يعاني من مشكلة في الكاحل منذ شهر، وذلك عشية المواجهة أمام فينورد الهولندي في إياب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي «لا جدوى من إخفاء الأمر: إنه يعاني من مشكلة في الكاحل منذ شهر، الأمر يزعجه ولا يستطيع التدرّب كما كان يفعل من قبل، على الرغم من مسكنات الألم والحقن»، من دون أن يدلي بتفاصيل أخرى حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها المهاجم الدولي نجل ليليان تورام بطل مونديال 1998 (29 مباراة، سجل هدفين).

وأضاف «بدأ المباراة أمام مونتسا (في الدوري ضمن المرحلة الـ28 السبت) على مقاعد البدلاء، وسأقرر صباح الثلاثاء ما إذا كان سيتكرر الأمر ضد فينورد».

ورغم معادلته هذا الموسم لأفضل رصيد تهديفي له في الـ«سيري أ» خلال موسمه الأول (2023-2024) بقميص «نيراتسوري» (13 هدفاً)، إلّا أن تورام (27 عاماً) لم يسجل سوى هدف واحد في الدوري منذ نهاية ديسمبر الماضي.

ويستعيد الإنتر العائد من روتردام بفوز صريح على فينورد 2-0 بعد افتتاح تورام التسجيل وإضافة القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للهدف الثاني، خدمات حارسه السويسري يان سومر الذي عانى من إصابة في الإبهام أبعدته عن الملاعب لمدة أسبوعين.

تابع إنزاجي «سيلعب سومر، منذ انضمامه إلينا قبل عام ونصف، حقق أشياء رائعة معنا وسيواصل القيام بذلك».