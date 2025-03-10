3 ورش تدريبية لرياضة الشراع الحديث في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

دشّن اتحاد الشراع والتجديف الحديث برنامج الورش التدريبية الافتراضية، لتطوير رياضة الشراع الحديث بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية واللجنة الدولية للتطوير في الاتحاد الدولي للشراع «ورلد سيلينيج»، وضمن برنامج شهر رمضان المبارك، الذي يضمن حزمة من الفعاليات من بينها بطولة الإمارات الإفتراضية للشراع الحديث وجولات بطولة الإمارات للتجديف الحديث على الجهاز.

وقال محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام للاتحاد: «إن انعقاد الورش التدريبية الثلاث يأتي في إطار الدور الرائد الذي يلعبه الاتحاد في المنطقة وآسيا والشرق الأوسط بعد فوز الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برئاسة المجموعة (آي) لمنطقة غرب آسيا والشرق الأوسط ونيله عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشراع للدورة 2024-2028 واعتماد أندية الإمارات كمراكز دولية للتدريب».

تشمل الدورات الثلاث محاور مهمة في عالم رياضة الشراع الحديث، لنشر أفضل الممارسات العالمية في العديد من المجالات، وصقل قدرات كوادرنا الوطنية والعاملين في الأندية والأكاديميات المتخصّصة، حيث تحمل الورشة الافتراضية الأولى عنوان السلامة البحرية، فيما ستناقش الورشة الثانية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل العلوم الحديثة في الأرصاد الجوية والملاحة البحرية، بينما ستخصّص الورشة الثالثة التي ستعقد يوم الاثنين 24 الجاري مهارات وأساليب التدريب الحديث والمتقدم في الإبحار الشراعي.

ويشارك في تقديم الورش التدريبية الثلاث كل من الخبير العالمي البريطاني تيم كروس مدير اللجنة الدولية للتطوير في الاتحاد الدولي للشراع، وزهير اللباط كبير المدربين في الاتحاد الدولي المدير الفني للشراع في الاتحاد.