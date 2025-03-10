الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 ورش تدريبية لرياضة الشراع الحديث في رمضان

3 ورش تدريبية لرياضة الشراع الحديث في رمضان
11 مارس 2025 02:44

 أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المجموعة الرابعة» تخلط الأوراق في كأس منصور بن زايد
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

دشّن اتحاد الشراع والتجديف الحديث برنامج الورش التدريبية الافتراضية، لتطوير رياضة الشراع الحديث بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية واللجنة الدولية للتطوير في الاتحاد الدولي للشراع «ورلد سيلينيج»، وضمن برنامج شهر رمضان المبارك، الذي يضمن حزمة من الفعاليات من بينها بطولة الإمارات الإفتراضية للشراع الحديث وجولات بطولة الإمارات للتجديف الحديث على الجهاز.
 وقال محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام للاتحاد: «إن انعقاد الورش التدريبية الثلاث يأتي في إطار الدور الرائد الذي يلعبه الاتحاد في المنطقة وآسيا والشرق الأوسط بعد فوز الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برئاسة المجموعة (آي) لمنطقة غرب آسيا والشرق الأوسط ونيله عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشراع للدورة 2024-2028 واعتماد أندية الإمارات كمراكز دولية للتدريب».
 تشمل الدورات الثلاث محاور مهمة في عالم رياضة الشراع الحديث، لنشر أفضل الممارسات العالمية في العديد من المجالات، وصقل قدرات كوادرنا الوطنية والعاملين في الأندية والأكاديميات المتخصّصة، حيث تحمل الورشة الافتراضية الأولى عنوان السلامة البحرية، فيما ستناقش الورشة الثانية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل العلوم الحديثة في الأرصاد الجوية والملاحة البحرية، بينما ستخصّص الورشة الثالثة التي ستعقد يوم الاثنين 24 الجاري مهارات وأساليب التدريب الحديث والمتقدم في الإبحار الشراعي.
ويشارك في تقديم الورش التدريبية الثلاث كل من الخبير العالمي البريطاني تيم كروس مدير اللجنة الدولية للتطوير في الاتحاد الدولي للشراع، وزهير اللباط كبير المدربين في الاتحاد الدولي المدير الفني للشراع في الاتحاد.

رمضان
الشراع الحديث
اتحاد الشراع والتجديف
أبوظبي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
اليوم 15:45
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
الترفيه
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©