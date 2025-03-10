«العميد» يُنشد نهائي «الخليجية» في «موقعة القادسية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يفقد النصر هجومه كاملاً، في المواجهة الصعبة أمام مضيفه القادسية الكويتي، في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، على استاد حمد الحمد بالكويت، في إياب نصف نهائي «دوري أبطال الخليج للأندية 2024- 2025»، بعد خسارة «العميد» مباراة الذهاب 0-1 على استاد آل مكتوم الثلاثاء الماضي.

ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن الدور ذاته، دهوك العراقي والاتفاق السعودي، غداً، على ملعب الأول في مدينة دهوك، وانتهى لقاء الذهاب بفوز دهوك خارج قواعده 1-0، ويتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى النهائي المقرر في أبريل المقبل.

وتنطوي مواجهة «العميد» الباحث عن بلوغ النهائي، وحصد لقبه الثاني في «أبطال الخليج»، بعد الأول في «نسخة 2014»، أمام مضيفه القادسية الكويتي الطامح بدوره إلى اللقب ثالث بعد «نسختي 2000 و2005»، على صعوبات كبيرة لـ«الأزرق»، أبرزها «غياب أنيابه الهجومية»، علي مبخوت للإيقاف بعد الطرد بالبطاقة الحمراء في ذهاب نصف النهائي، إضافة إلى هاريس سيفروفيتش، عبدالله توري، ومانولو جابياديني للإصابة.

واختار الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد»، 23 لاعباً في القائمة المغادرة إلى الكويت، وضمت ثلاثي حراسة المرمى أحمد شمبيه، عبدالرحمن العامري، عبدالعزيز العلي، إضافة إلى بقية اللاعبين محمد عبدالرحمن، جوستافو أليكس، جلوبير ليما، سمير مميسيفيتش، حسين مهدي، ليروي فير، أحمد جشك، يوسف العامري، مروان أزرقان، عبدالله إدريس، مايد الطنيجي، عثمان بوسعيد، ماتيوس أوليفيرا، كوستين أمزار، راشد عيسى، موسى ندياي، إيفانز أمبوفو، ناصر النعيمي، راشد محمد، سالم السومحي.

في المقابل، سعى القادسية الذي يستعيد خدمات محترفه الليبي محمد صولة الغائب عن مباراة الذهاب بداعي الإصابة، إلى جانب النيجيري دانييل جيبولا بسبب تراكم البطاقات الملونة، لحشد الجماهير لمباراة الليلة، وأطلق الحساب الرسمي للنادي وسم «نبيها فل وباقي خطوة»، تحفيزاً للجماهير من أجل مساندة «الأصفر» أمام ضيفه النصر.

وكان «العميد» تكبد الخسارة الأولى في مباراته السابعة في «أبطال الخليج» أمام القادسية الكويتي، بعدما سجل المغربي إسماعيل خافي الهدف الوحيد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38 من المباراة التي شهدت طرد قائد «الأزرق» على مبخوت بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 23.

من جهته، عين اتحاد كأس الخليج طاقماً عُمانياً لمباراة القادسية والنصر، ويضم عمر اليعقوبي «ساحة»، حمد الغفراني «المساعد الأول»، حمود الشعيب «المساعد الثاني»، محمد المجرفي «الحكم الرابع»، القطري سلمان فلاحي «حكم فيديو»، ومواطنه فيصل الشمري «حكم فيديو مساعد»، والبحريني علي السماهيجي «مقيم حكام».