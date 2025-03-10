سلطان بن أحمد القاسمي يتوِّج أبطال دورة الشارقة الرياضية

الشارقة (وام)

توَّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس الأول، المنتخب الإيراني بطلاً لسداسيات كرة القدم، وفريق مجلس ضاحية سهيلة بطل منافسات كرة الطائرة الشاطئية لدورة الشارقة الرياضية الرمضانية، وذلك على شاطئ الحيرة بالشارقة.

وشهد سموه منافسات المباراة النهائية، التي أُقيمت بين المنتخبين الإندونيسي والإيراني، ضمن منافسات سداسيات كرة القدم، وفاز الإيراني بنتيجة 3-2، واتسمت المباراة بالإثارة والندية والتنافسية بين الفريقين، وحضرها عدد كبير من الجماهير ومشجعي المنتخبين، وكان منتخب الإمارات قد احتّل المركز الثالث بتغلبه على نظيره العُماني بركلات الترجيح 4-1.

جاءت منافسات المباراة النهائية لكرة الطائرة الشاطئية، والتي حصد لقبها فريق مجلس ضاحية سهيلة بعد الفوز على فريق ضاحية مويلح بواقع شوطين دون مقابل، وأُقيمت هذه الدورة على مستوى مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، وشهدت مشاركة 6 مجالس وهي ضاحية الرقة، وضاحية واسط، وضاحية مويلح، وضاحية سهيلة، وضاحية الرحمانية، وضاحية مغيدر.

كما تابع سموه الفعاليات المصاحبة للدورة التي خُصصت للجماهير الحاضرة مثل شد الحبل وسباق القفز بالأكياس وغيرها من الفعاليات التي شارك فيها الكبار والصغار من الحضور.

وتفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بتكريم الجهات الراعية والداعمة للنسخة الأولى من دورة الشارقة الرياضية الرمضانية، مهدياً سموه إياهم الدروع وملتقطاً الصور التذكارية.

وشهدت الدورة الأولى لسداسيات كرة القدم، مشاركة 8 منتخبات آسيوية هي الإمارات والعراق وعمان والهند واليابان وإيران وباكستان وإندونيسيا تنافسوا في مجموعتين من 4 منتخبات، وتأهل من كل مجموعة منتخبان للدور نصف النهائي وصولاً إلى الدور النهائي بمجموع 20 مباراة، ولعبت كل مباراة بشوطين مدة كل منهما 25 دقيقة.

ووفّرت الدورة للمشجعين والحضور مدرجات تتسع لـ1700 مشجع، كما تم إنشاء قرية ترفيهية متكاملة توفر أنشطة وألعاباً ومرافق رياضية وعربات طعام، إضافة إلى مساحات مخصّصة للرعاة بهدف منح الجماهير تجربة متكاملة.

حضر التتويج بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وحمد علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين ومديري القنوات والإذاعات في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجمع كبير من محبي كرة القدم.