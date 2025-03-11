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الرياضة

لاتسيو يرفض «رابع الكالشيو» من يوفنتوس!

لاتسيو يرفض «رابع الكالشيو» من يوفنتوس!
11 مارس 2025 10:43

 
روما (أ ف ب)

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سقط لاتسيو في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه أودينيزي 1-1، ليفوّت على نفسه فرصة الاستئثار بالمركز الرابع على حساب يوفنتوس الذي مُني بهزيمة مذلة أمام أتالانتا 0-4، في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتأخر لاتسيو بهدف القائد فلوريان توفين (22)، قبل أن يدرك التعادل عبر أليسيو رومانيولي (32).
وبتعادله الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، فشل لاتسيو في التقدم للمركز الرابع، مكتفياً برفع رصيده إلى 51 نقطة في المرتبة الخامسة، ليتأخر بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي تنفس الصعداء في سعيه لحجز مقعده إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في المقابل، يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 40 نقطة.
ويعاني فريق «السيدة العجوز» الأكثر تتويجاً في الكرة الإيطالية أزمة حقيقية، إذ تعرض أمام أتالانتا لأكبر هزيمة في ملعبه منذ عام 1967، وخسر حظوظه الأخيرة في البقاء ضمن دائرة المنافسين على لقب الدوري.
وانهالت الانتقادات اللاذعة على مدربه تياجو موتا الذي تسلّم مهامه في يوليو الماضي، إذ في حال فشل يوفنتوس في خطف بطاقة المشاركة في المسابقة القارية الأم، يقرر النادي إقالة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، وإمكانية التعاقد مع أنتونيو كونتي «نابولي»، أو جان بييرو جاسبيريني «أتالانتا»، أو روبرتو دي تزيربي «مارسيليا الفرنسي».

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
لاتسيو
أودينيزي
يوفنتوس
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