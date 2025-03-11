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الرياضة

كانتر بطل «السلسلة الدولية» في «السباق إلى دبي»

كانتر بطل «السلسلة الدولية» في «السباق إلى دبي»
11 مارس 2025 11:25

 
دبي (الاتحاد)

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حصد الإنجليزي لوري كانتر «اللقب الشرفي» لبطولات «السلسلة الدولية»، ضمن جولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي».
وأعلنت الجولة حصول كانتر على لقب «السلسلة الدولية»، والتي ضمت 7 بطولات هذا الموسم، وانطلقت من الإمارات في يناير الماضي، بإقامة بطولات في دبي ورأس الخيمة، وتواصلت في البحرين وقطر وكينيا وجنوب أفريقيا.
وكسب كانتر بفضل اللقب، جائزة إضافية 200 ألف دولار، إلى جانب تأهله إلى سلسلة بطولات «باك 9»، التي تضم 9 من أقوى وأهم البطولات هذا الموسم، الذي يمتد حتى نوفمبر المقبل، بإقامة «التصفيات الختامية» في الإمارات ببطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، لتتويج بطل موسم «السباق إلى دبي».
وحافظ كانتر على أداء متوازن في «السلسلة الدولية»، ومع فوزه ببطولة بابكو إنرجيز البحرين، فإنه حقق المركز الثالث في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، أولى سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم، كما حل وصيفاً في جنوب أفريقيا.
ويحتل كانتر صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي 1507 نقاط، في أفضل موسم يقدمه صاحب الـ35 عاماً، الذي عانى من تراجع في السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يستكمل الموسم بانطلاق «السلسلة الآسيوية» بداية مع بطولة بورشه سنغافورة كلاسيك 20 مارس الجاري، ويشهد الموسم إقامة 42 بطولة في 26 دولة.

 

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