«القمة 130» بين الزمالك والأهلي تنتظر «الحدث الغائب»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يلتقي الأهلي والزمالك، اليوم، في بداية مرحلة حسم الدوري المصري على استاد القاهرة في «القمة 130» بين الفريقين، وتكمن أهمية المواجهة في ظل «السباق الثلاثي» على اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتفوق الأهلي على الزمالك في آخر 10 مواجهات بالدوري، بواقع 5 انتصارات، و3 انتصارات لـ «الأبيض» وتعادلين، لكن القمة 130 ربما تشهد حدثاً للمرة الأولى بين القطبين منذ 15 عاماً إذا انتهى اللقاء بالتعادل، حيث لم يحدث أن انتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول والثاني بالتعادل منذ موسم 2010-2011، وحينها تعادل القطبين 2-2 ذهاباً، و1-1 في الإياب.