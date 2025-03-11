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الرياضة

صلاح «يغازل» برشلونة!

صلاح «يغازل» برشلونة!
11 مارس 2025 12:26

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «سبورت الكتالونية» النقاب عن أن المصري محمد صلاح «جناح» ليفربول الإنجليزي وهدافه الأول، عرض نفسه على برشلونة، لمعرفة إمكانية الانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد، بعد أن تعثرت مفاوضات التجديد له مع «الريدز»، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ما يُمكنه من الرحيل «مجاناً».
وقالت الصحيفة، إنه رغم ترحيب برشلونة بفكرة انضمام صلاح إلى صفوفه، فإن الحالة الاقتصادية لـ «البارسا» تحول دون إمكانية إتمام الصفقة، نظراً للراتب الكبير الذي يحصل عليه صلاح في ليفربول، ويصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ما يعرض الكتالوني إلى المزيد من الخروج عن «سقف الرواتب» الذي تسمح به رابطة الدوري الإسباني «الليجا».
وأضافت الصحيفة أن الحالة الوحيدة التي تشجع إدارة برشلونة على الدخول في مفاوضات مع «الفرعون المصري» أن يوافق على تخفيض راتبه بصورة كبيرة، طالما يرغب في استمرار اللعب على أعلى مستوى تنافسي في أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال السعودي الذي يرغب في الحصول على خدمات صلاح منذ الموسم الماضي، يترقب موقف اللاعب ويتابعه عن قرب، على أمل أن يفوز بالصفقة في نهاية المطاف، إذ إنه يعرض على هداف الدوري الإنجليزي «البريميرلج» عقداً سنوياً قدره 50 مليون يورو، بخلاف الامتيازات الأخرى.
ويأمل الهلال في موافقة صلاح حتى يضمه إلى قائمة الفريق الذي يشارك الصيف المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.
وذكر موقع جول العالمي أن الخيارات الثلاثة مطروحة أمام صلاح، إما أن يوافق على شروط ناديه الحالي للتجديد لموسم واحد، مع عدم زيادة الراتب، بل احتمال تخفيضه، أو أن يوافق على تخفيض راتبه بصورة كبيرة جداً، حتى يمكن لبرشلونة أن ينظر في ضمه الصيف المقبل، أو يشد الرحال إلى الهلال مقابل العرض المالي الضخم الذي عرضه «الأزرق».
جدير بالذكر أن صلاح، الذي يُكمل 33 عاماً في 15 يونيو المقبل، لعب مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن 41 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 32 هدفاً، وصنع 22 هدفاً، وهو الهداف الحالي للدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفاً.

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