الهلال يسعى لفك «العقدة» أمام باختاكور



معتز الشامي (أبوظبي)



يسعى الهلال السعودي لتخطي عقدة خاصة تؤثر في مسيرة الفريق، وتتلخص في التأخر في الذهاب بالأدوار الإقصائية، وعدم القدرة على العودة في الإياب، وذلك عندما يستضيف باختاكور الأوزبكي اليوم، في إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب «المملكة أرينا».

وخسر الهلال ذهاباً بهدف، ويسعى على أرضه لأن يتأهل ويعزز رقمه بأنه أكثر الأندية السعودية تجاوزاً لدور الـ16 في البطولة منذ استحداثها عام 2003، حيث يتصدرها بـ«10» مرات.

ويمثل تأخر الهلال في الذهاب بالأدوار الإقصائية «نذير شؤم» على الفريق، حيث تأخر سبع مرات سابقة، ولم يتمكن من العودة 5 مرات ليودع المسابقة.

وفي النسخة الماضية 2023-2024، عانى الهلال خسارة قاسية في ذهاب ربع النهائي أمام العين الإماراتي 2-4 خارج أرضه، ورغم انتصاره في الإياب 2-1 بالرياض، إلا أنه خرج بفارق الأهداف، أما في موسم 2011-2012، فتلقى الهلال هزيمة خارج ملعبه أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف، قبل أن يخسر إياباً بنتيجة ثقيلة 0-4، ليغادر البطولة من ربع النهائي.

وفي موسم 2013، خسر الهلال في ذهاب دور الـ16 أمام لخويا القطري بهدف في الرياض، ولم يسعفه التعادل 2-2 في الإياب بالدوحة للتأهل، ليودع المنافسة مبكراً، أما في موسم 2014، فكان الهلال قريباً من اللقب، إلا أنه خسر ذهاب النهائي أمام ويسترن سيدني الأسترالي بهدف، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي في الإياب، ليفقد فرصة التتويج بالكأس الآسيوية.

وكانت نسخة 2015 الاستثناء الوحيد، حيث خسر ذهاباً أمام برسيبوليس الإيراني بهدف، لكنه عاد بقوة في الإياب بالرياض، محققاً فوزاً كبيراً 3-0، ليحجز مقعده في ربع النهائي.