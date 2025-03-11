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الرياضة

«الإمارات للدراجات» وصيفاً في «تيرينو أدرياتيكو»

«الإمارات للدراجات» وصيفاً في «تيرينو أدرياتيكو»
11 مارس 2025 12:33

 
روما (وام)

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قدّم خوان أيوسو دراج فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية بداية قوية في اليوم الأول من سباق تيرينو-أدرياتيكو، حيث احتل المركز الثاني في المرحلة الأولى خلف المرشح الأبرز للقب، فيليبو غانا من فريق «إينيوس-جريناديرز».
وانطلق السباق الإيطالي بمرحلة سباق الزمن، التي امتدت لمسافة 11.5 كم في بلدة ليدو دي كامايوري على الساحل الغربي لإيطاليا، وسعى دراج فريق الإمارات إلى الدفاع عن لقبه الذي حققه في هذه المرحلة العام الماضي.
وحقق أيوسو، الذي يحمل في رصيده انتصارين هذا الموسم، زمناً 12 دقيقة، و14 ثانية، مسجلاً سرعة متوسطة بلغت 54.4 كم في الساعة على المسار المسطح.
وبفضل النتيجة، تقدم أيوسو إلى المركز الثاني في التصنيف العام، ويرتدي القميص الأبيض أفضل درّاج شاب خلال المرحلة الثانية، والتي تمتد لمسافة 192 كم من كامايوري إلى فولونيكا، وتبعه في المركز الثالث جوهان برايس-بييترسن من «ليدل-تريك» ليكمل ثلاثي المقدمة الذي صعد إلى منصة التتويج.
وقال أيوسو: إنه قدم أداءً جيداً، خاصةً مع التركيز على التصنيف العام، لافتاً إلى أنه فقد القليل من السرعة في الجزء الأخير عند العودة بعد المنعطف، مضيفاً أنه في الأيام المقبلة، سيحاول البقاء في المقدمة وكسب الوقت، مؤكداً حرصهم على التركيز على المراحل الجبلية الكبرى التي تنتظرهم خلال الأسبوع الجاري.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
إيطاليا
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