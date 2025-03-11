«نخبة العالم» يُحلقون بـ «الطائرة» في «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأربعاء منافسات الكرة الطائرة بمشاركة نخبة اللاعبين الدوليين، من أبرز الأندية العالمية، للتنافس على لقب البطولة التي تُقام على مدار 9 أيام، في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن «النسخة 12» من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقام سنوياً خلال رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتبدأ البطولة بإقامة مباراتين، حيث يلتقي «زعبيل» حامل لقب النسخة الماضية مع «التداوي 1»، ويلعب «الإمبراطور» صاحب الميدالية البرونزية مع «الملك»، ضمن المجموعة الأولى، فيما تقام غداً مباراتا المجموعة الثانية، حيث يلتقي «الهلال» مع «السماوي»، و«فهود زعبيل» وصيف النسخة الماضية مع «التداوي 2».

وتقام مباريات البطولة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الخاسران في نصف النهائي مباراة تحديد المركز الثالث.

واختتمت بطولة سباق تحدي الموانع التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسات قوية بين أقوى المشاركين قاموا خلالها بتحدي الزمن لتخطي أصعب الموانع، حيث تسابق المشاركون على مسافة 400 متر، وتجاوزوا خلالها 11 عائقاً في أسرع وقت ممكن.

وتُوج حسن المزروعي، مدير الدورة الفائزين في سباق تحدي الموانع، حيث حصل الأميركي إيزايا توماس «شرطة دبي» المركز الأول، بعد إنهاء الحواجز لمسافة 400 متر في 01:57 دقيقة، وتبعه الروسي نيكيتا خايدوكوف «شرطة دبي» حامل لقب النسخة الماضية بزمن 02:01 دقيقة، والفرنسي روبن تشابارديز بزمن 02:14 دقيقة.

وفي منافسات السيدات، تُوجت الروسية أليسا بيتروفا بالمركز الأول، بعد إنهاء السباق في 02:40 دقيقة، وتبعتها الدنماركية هنرييت باردروم «شرطة دبي» بزمن 02:52 دقيقة، و مواطنتها إيدا ماتيلد روبنز ستينزجارد حاملة لقب النسخة الماضية بزمن 3:00 دقيقة.

واختتمت منافسات السيدات في بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن»، وتوجت الفائزات الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية بالدورة، وأسفرت المنافسات عن فوز المصرية جورية أحمد حسنين بالمركز الأول في فئة تحت 15 سنة، بعد إنهاء السباق في 3:02 دقيقة، وتبعتها الإماراتية أسماء سعيد خميس السويدي بزمن 3:14 دقيقة، والإماراتية لطيفة الفلاسي بزمن 3:40 دقيقة.

وفي فئة تحت 17 سنة، فازت الإماراتية رقية محمد المرزوقي بالمركز الأول بزمن 9:17 دقيقة، وتبعتها الإماراتية شمسة القاسمي بزمن 10:10 دقيقة، والإماراتية آمنة خالد النقبي بزمن 10:52 دقيقة، وحصلت الإماراتية جودي محمود العثمان على لقب أصغر متسابقة في البطولة بعمر 11 عاماً، وأنهت السباق في 3:49 دقيقة.

فيما أسفرت نتائج منافسات فئة الماسترز فوق 30 سنة عن فوز الإماراتية مريم خميس عبيد الكعبي بالمركز الأول، بعد إنهاء السباق في 5:40 دقيقة، وتبعتها الإماراتية فاطمة البلوشي بزمن 5:57 دقيقة، والإماراتية إيمان موسى الكندي بزمن 6:18 دقيقة.

وفي فئة الماسترز فوق 40 سنة فازت الإماراتية أميمة البلوشي بالمركز الأول بزمن 5:46 دقيقة، وتبعتها الإماراتية آمال الصايغ بزمن 6:04 دقيقة، والفرنسية لطيفة الصاروخ بزمن 6:17 دقيقة.