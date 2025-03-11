إنريكي يحدد المتأهل إلى نهائي «أبطال أوروبا»



ليفربول (أ ف ب)



رأى المدرب الإسباني لويس إنريكي، أن الفائز من مواجهة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مع ليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، سيبلغ المباراة النهائية.

ويحل بطل فرنسا على متصدر الدوري الإنجليزي في مباراة الإياب، بعد أن أهدر فوزاً عزيزاً في باريس، حيث تألق البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، وقاد فريقه إلى الفوز في الدقائق الأخيرة 1-0.

وقال إنريكي لمراسلين: «رغم تخلفنا في مباراة الذهاب، فسنلعب بطريقتنا منذ البداية، بصرف النظر عن النتيجة في باريس، لن نقوم بشيء مختلف».

تابع مدرب برشلونة، ومنتخب إسبانيا السابق: «خيارنا الوحيد هو الخروج والفوز، وهذا ما يحفزنا، لا أعتقد أن لدى أرني سلوت «المدرب الهولندي لليفربول» شكوكاً حول تشكيلتنا الأساسية، وأنا لدي أفكار حول تشكيلته أيضاً».

وأضاف: «لن أفصح عن تشكيلتي وعن طريقة اللعب، لكننا نشاهد فريقين من بين الأفضل في أوروبا، منافسين على اللقب، ومن يتأهل من هذه المواجهة سيبلغ النهائي في 31 مايو في ميونيخ.

وعن الأجواء التي تنتظره في ملعب أنفيلد الذي يعج بالمشجعين المتفانين للفريق الأحمر، قال لاعب الوسط السابق: «أنا مقتنع بأن كل لاعبي فريقي يريدون المشاركة، نعرف تماماً ما هو ليفربول وتاريخه الرائع، من الصعب السيطرة على المشاعر، والتحضير لمباريات مماثلة ليس سهلاً، ومن الصعب أن تكون جاهزاً بنسبة كاملة».

وتابع: «لكن لا تريد أن تكون جاهزاً بنسبة 105 أو 110 %، لأن عاطفتك قد تنجرف، وعليك أن تديرها بأفضل طريقة ممكنة».

وكان سان جيرمان خسر آخر رحلتين إلى أنفيلد في 1997 و2018، لكن جناحه الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ليس قلقاً من الأجواء الصاخبة في ليفربول، «عندما تواجه ليفربول في أنفيلد لا تحتاج إلى تحفيز نفسك كثيراً، فأنت تشعر بهذا الأمر من تلقاء نفسك».

وتابع: «سستكون المباراة 50-50، لدينا معنويات قوية في الفريق وسنحاول الفوز».

أردف لاعب نابولي الإيطالي السابق: «ستكون أهم مباراة في موسمنا، لأن هدفنا خوض أكبر عدد ممكن من مباريات دوري الأبطال، وخوض النهائي».