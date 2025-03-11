الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو «أفضل بعد الثلاثين»!

رونالدو «أفضل بعد الثلاثين»!
11 مارس 2025 12:51

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«ثنائية» محرز تقود الأهلي إلى دور الثمانية
الهلال يصعد إلى دور الثمانية في «نخبة آسيا»


يواصل أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو تحديه للعمر بتسجيله الهدف رقم 927 في مسيرته الحافلة، وذلك خلال فوز النصر السعودي 3-صفر على ضيفه استقلال طهران الإيراني، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأحرز النجم البرتغالي المخضرم الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من المباراة، التي أقيمت في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية، ليسهم في تأهل الفريق الملقب بـ«العالمي» لدور الثمانية في البطولة.
ومنذ عيد ميلاده الثلاثين، سجل رونالدو، الذي يبلغ من العمر الآن 40 عاماً، 464 هدفاً، في مشواره، متجاوزاً أهدافه الـ463، التي أحرزها قبل بلوغه الثلاثين عاماً، وفقاً لإحصاءات صحيفة «آس» الإسبانية، وموقع «جول» الإلكتروني الإخباري.
وكان رونالدو غاب عن النصر في مباراة الذهاب أمام استقلال طهران، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف في إيران الأسبوع الماضي.
ورغم تقدمه في السن، فلم يظهر رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أي علامات على التباطؤ، واستمر في الأداء بمستوى عال، سواء لناديه السعودي، أو المنتخب البرتغالي.
وفي الموسم الحالي، سجل رونالدو 27 هدفاً في مبارياته الرسمية التي لعبها مع النصر بمختلف المسابقات المحلية والقارية.
ويتطلع رونالدو للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره مع الساحرة المستديرة، ولكن كما صرح بثقة في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام، فهو يعتبر نفسه بالفعل الأفضل في التاريخ.

السعودية
دوري أبطال آسيا للنخبة
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©