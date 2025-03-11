رونالدو «أفضل بعد الثلاثين»!



الرياض (د ب أ)



يواصل أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو تحديه للعمر بتسجيله الهدف رقم 927 في مسيرته الحافلة، وذلك خلال فوز النصر السعودي 3-صفر على ضيفه استقلال طهران الإيراني، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز النجم البرتغالي المخضرم الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من المباراة، التي أقيمت في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية، ليسهم في تأهل الفريق الملقب بـ«العالمي» لدور الثمانية في البطولة.

ومنذ عيد ميلاده الثلاثين، سجل رونالدو، الذي يبلغ من العمر الآن 40 عاماً، 464 هدفاً، في مشواره، متجاوزاً أهدافه الـ463، التي أحرزها قبل بلوغه الثلاثين عاماً، وفقاً لإحصاءات صحيفة «آس» الإسبانية، وموقع «جول» الإلكتروني الإخباري.

وكان رونالدو غاب عن النصر في مباراة الذهاب أمام استقلال طهران، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف في إيران الأسبوع الماضي.

ورغم تقدمه في السن، فلم يظهر رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أي علامات على التباطؤ، واستمر في الأداء بمستوى عال، سواء لناديه السعودي، أو المنتخب البرتغالي.

وفي الموسم الحالي، سجل رونالدو 27 هدفاً في مبارياته الرسمية التي لعبها مع النصر بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

ويتطلع رونالدو للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره مع الساحرة المستديرة، ولكن كما صرح بثقة في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام، فهو يعتبر نفسه بالفعل الأفضل في التاريخ.