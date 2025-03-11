«مركز العين» يحرز ذهبية «الملاكمة الرمضانية»



العين (الاتحاد)



اختتمت بطولة الملاكمة الرمضانية، ضمن دورة العين الرياضية الرمضانية، في الصالة الرياضية بنادي العين، برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وشهدت مشاركة 122 لاعباً ولاعبة من 6 دول.

قام بتتويج الفائزين المستشار الدكتور أحمد سالم بن سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وبحضور نسرين علي بن درويش، مديرة البطولة، وعمر الجابري، عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة وسلطان الحرمي رئيس اللجنة الفنية بالإنابة، ومحمد الشبلي مدير فني المنتخبات الوطنية.

وفاز مركز تدريب نادي العين بالمركز الأول، وتبعه مركز تدريب روكي روود دبي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

وفي الفردي للرجال في وزن 51 كجم، فاز بالميدالية الذهبية محمد الزحمي «الفجيرة للفنون القتالية»، وتبعه غانم عبدالله سالم «مركز باضي كلاسيك»، وفي وزن 57 كجم، فاز بالذهبية إدريس طارق محمد «مركز روكي رود»، والفضية نواف خميس «الفجيرة للفنون القتالية»، وفي وزن 60 كجم، فاز بالذهبية يوسف عشيش «نادي شرطة الأردن» وبالميدالية الفضية إريك أرساميان «مركز روكي رود»، وفي وزن 63.5 كجم، فاز بالذهبية علي خالد بخلَف «جي دي البحرين»، والفضية أناتولي جريجوريان «مركز روكي روود».

وفي وزن 71 كجم، فاز بالذهبية عمر عبدالعزيز «مركز باضي كلاسيك»، والفضية للاعب ماجد وائل الحاج عيسى «مايك تايسون السعودية»، وبوزن 75 كجم، فاز بالذهبية علي عمرو أحمد «نادي العين»، والفضية سينا سودي «مركز ستيكي إيران»، وبوزن 80 كجم، حصد الذهبية خالد الكردي «مركز روكي رود» والفضية لمجد معتز الصافدي «مايك تايسون السعودية»، وفي وزن 92 كجم، فاز بالذهبية يسري رزق «نادي العين»، والفضية للاعب سام إستكي «ستيكي إيران».

وفي فئة السيدات، وبوزن 54 كجم، الذهبية كانت من نصيب لين طارق الشيخ «مايك تايسون السعودية» والفضية لجواهر غارب «الفجيرة للفنون القتالية»، ووزن 57 كجم فازت بالذهبية دعاء توجاني «نادي روكي رود»، والفضية منار تامر إسماعيل «مايك تايسون» وبوزن 66 كجم، فازت بالذهبية سيرين لجيلي «مركز روكي روود»، والفضية نهى طارق «نادي شرطة الأردن».

وتواصلت منافسات الرجال وفي وزن 51 كجم، فاز بالذهبية: محمد سمير مؤمن «مركز جي دي للملاكمة البحرين»، والفضية زايد الزعابي «الفجيرة للفنون القتالية»، وفي وزن 57 كجم، حصد الذهبية بدر سعيد «الفجيرة للفنون القتالية»، والفضية للفهد تيمور «نادي العين» وفي وزن 60 كجم، فاز بالذهبية سلطان خالد المحمد «مايك تايسون السعودية»، والفضية حسين عيسى «الفجيرة للفنون القتالية»، وفي وزن 67 كجم، ذهبت الذهبية إلى كايدن صافذل زمان «مركز بريتيش للملاكمة»، والفضية نهيان الغافري «نادي العين»، وفي وزن 92 كجم، فاز بالذهب أورخان أجاييف «مركز روكي رود»، والفضة باسل الموجدة «نادي العين».

ثمن أنس ناصر العتيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاكمة المشاركة المتميزة في النسخة الأولى من البطولة، بوجود نخبة من نجوم اللعبة، ومنحها الأداء والمستوى الفني الرفيع.

ووجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشكر إلى الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان لرعايته الحدث.

وأشادت نسرين علي بن درويش بنجاح البطولة، والتعاون المثمر من اتحاد الملاكمة، وأشارت نسرين إلى أن الملاكمة ضمن دورة العين الرياضية الرمضانية استقطبت لاعبين على مستوى متميز.