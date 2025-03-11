ريال مدريد ضعف رواتب أتلتيكو!



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر ريال مدريد قائمة أكثر الأندية إنفاقاً على إجمالي رواتب اللاعبين بين الأندية الـ16 المتبقية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجمالي 272.96 مليون يورو، وهو مبلغ يصل إلى ضعف إجمالي أتلتيكو مدريد، الذي يقابله في «قمة مرتقبة»، الأربعاء، حيث يبلغ إجمالي رواتب لاعبي «الروخيبلانكوس» 136.42 مليون يورو.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في القائمة، بإجمالي 262.42 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان «207.74 مليون يورو»، وأرسنال «204.90 مليون يورو»، وبرشلونة «201.02 مليون يورو»، وليفربول «153.31 مليون يورو»، وإنتر ميلان «143.02 مليون يورو»، وأستون فيلا «127.22 مليون يورو»، وبوروسيا دورتموند «105.45 مليون يورو».

فيما تواجد في القائمة تحت حاجز الـ100 مليون يورو، أندية باير ليفركوزن «83.55 مليون يورو»، وبنفيكا «51.02 مليون يورو»، وليل «41.20 مليون يورو»، وأيندهوفن «32.23 مليون يورو»، وفينوورد «31.74 مليون يورو»، وكلوب بروج «22.50 مليون يورو».