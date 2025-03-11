«خبر سعيد» لبرشلونة.. ليفاندوفسكي لا يخسر أمام بنفيكا



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف برشلونة فريق بنفيكا البرتغالي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وعاد «البارسا» منتصراً في الذهاب بفضل هدف رافينيا، رغم اللعب لأكثر من 70 دقيقة بـ10 لاعبين، بعد طرد باو كوبارسي.

ويملك روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة سجلاً رائعاً أمام بنفيكا، حيث واجه الفريق البرتغالي في 8 مناسبات في دوري أبطال أوروبا «6 مع بايرن ميونيخ ومرتين مع برشلونة».

وحقق المهاجم البولندي المخضرم، البالغ 36 عاماً، 7 انتصارات وتعادل واحد مع الفريق الألماني، وأحرز 9 أهداف، ومع برشلونة، سجل هدفين في مباراة دور المجموعات التي أقيمت في 21 يناير، وسجل هدفين آخرين ضد الفريق البرتغالي موسم 2018-2019، كما سجل ثلاثية في موسم 2021-2022.

ولم يكن ليفاندوفسكي فقط هداف الدوري الإسباني «21 هدفاً»، وهداف النادي «34 هدفاً»، بل إنه أيضاً أحد أكثر الهدافين «دقة» في المسابقة القارية الأبرز، حيث سجل 9 أهداف في المباريات التسع التي شارك فيها، وسجل لاعب واحد فقط أهدافاً أكثر من ليفاندوفسكي في البطولة الأوروبية، هو سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي أحرز 10 أهداف، لكنه لعب مباراتين أكثر.

إلى جانب البولندي، يشارك لامين يامال ورافينيا في الهجوم «البارسا» اليوم، ويقدم البرازيلي أيضاً مستوى رائعاً، إذ سجل 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وصنع 4 أهداف.